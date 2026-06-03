Hormiga González cumplirá su sueño mundialista junto a su amigo de la infancia y pocos lo sabían

Con los amistosos previos a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya casi finalizados, la Selección Nacional de México se prepara para disputar el debut contra Sudáfrica el próximo 11 de junio. En la plantilla hay varios jugadores jóvenes. Armando “La Hormiga” González es uno de ellos y recientemente se conoció que cumplirá su sueño mundialista junto a un amigo de la infancia.

De por sí integrar la lista definitiva de Javier Aguirre en la Selección Mexicana ha sido espectacular para el futbolista de Chivas de Guadalajara. Pero las buenas noticias continúan para el delantero de 23 años. Pues la Hormiga González se reencuentra con Mateo Chávez, su amigo de la infancia y actual compañero del seleccionado azteca de cara al Mundial.

Armando Gonzalez celebrates his goal 3-0 of Guadalajara during the 15th round match between Guadalajara and Atlas as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Jalisco, on October 25, 2025 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Luis Fernando Toris/Mexsport

La Hormiga González y Mateo Chávez, dos amigos que jugarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™ juntos

El defensor del AZ Alkmaar de la Eredivisie y el atacante de Chivas de la Liga BBVA MX se reencuentran rumbo a la fiesta máxima del futbol que comienza este jueves 11 de junio en el Estadio CDMX (ex Estadio Azteca). En realidad ya se reencontraron en la concentración en CAR en la previa al comienzo del torneo más importante del deporte del planeta.

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El lateral izquierdo de 22 años y el delantero centro de 23 comparten cancha desde pequeños, pues ambos hicieron fuerzas básicas en las Chivas de Guadalajara y jugaron en el Tapatío. Además, distintos reportes indican que se conocieron cuando tenían cerca de 5 años, cuando Chávez jugaba en el Necaxa y González tenía a su familia haciendo negocios en el Hidrocálido.

Mateo Chávez es nuevo jugador del AZ Alkmaar|Crédito: Mexsport

Mateo y la Hormiga compartieron fuerzas básicas en Verde Valle, llegando prácticamente a la vez para formar parte del Sub-13 y del Sub-15. Con el correr de los años se fueron cruzando siempre en las distintas categorías. Fernando Gago hizo que ambos tengan su debut en Primera División a comienzos de 2024. Dos años y medio después, jugarán juntos el Mundial.

Los números de Mateo Chávez en la Selección Nacional de México

Partidos jugados: 9

Titularidades: 7

Goles convertidos: 0

Asistencias aportadas: 0

Tarjetas recibidas: 2 amarillas y 0 rojas

Primera convocatoria: 2025

during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Portugal as part of reopening at Mexico City (Banorte) Stadium, on March 28, 2026 in Mexico City, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT

Las estadísticas de la Hormiga González en la Selección Mexicana