Houston Dash 1-0 Pachuca EN VIVO dónde ver transmisión online gratis | Fase de Grupos Summer Cup

Este jueves 1 de agosto del 2024, continúa la actividad de la tercera jornada de la Fase de Grupos de la Summer Cup. Son cuatro partidos los que se van a disputar, los cuales son: Orlando Pride vs Racing Louisville, KC Current vs Tigres UANL, Houston Dash vs Pachuca y Angel City vs San Diego Wave.

Uno de los juegos más esperados es el de Houston Dash vs Pachuca, correspondiente a la actividad del Grupo C. El encuentro se va a disputar en punto de las 18 horas tiempo del centro de México en el Estadio Shel Energy.

Así llega Houston Dash y Pachuca

El conjunto de Pachuca llega en el último lugar del grupo tras haber perdido sus dos partidos anteriores. En su último partido va a buscar no quedar al fondo de la tabla y retomar el triunfo.

Por otra parte, Houston Dash llega en tercer lugar del grupo con tres puntos, tras ganar y perder cada uno de los encuentros anteriores.