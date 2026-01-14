Tiempo RÉCORD, IMPACTO total: Houston Dynamo ficha a tres sudamericanos ¡EN 24 HORAS!

Houston Dynamo decidió dejar atrás las excusas y entrar de lleno en modo reconstrucción. Tras un decepcionante 12° lugar en la Conferencia Oeste de la MLS 2025 y la salida de 15 jugadores durante la temporada baja, el club texano sorprendió al mercado con un movimiento tan agresivo como inesperado: fichó a tres jugadores sudamericanos en apenas 24 horas, enviando un mensaje claro al resto de la liga.

Lejos de los reflectores mediáticos, la directiva encabezada por Pat Onstad ejecutó una estrategia quirúrgica que apunta directamente a recuperar identidad, liderazgo y competitividad de cara a la temporada 2026 de la MLS. Houston no buscó promesas; buscó ganadores.

¿Por qué Houston Dynamo apostó por talento sudamericano en plena reconstrucción?

La respuesta está en el ADN. El Dynamo necesitaba carácter inmediato, experiencia en escenarios de presión y futbolistas acostumbrados a competir por títulos. El primer golpe llegó con Lucas Halter, defensa brasileño de 25 años procedente de Botafogo. Campeón de la Serie A brasileña y de la Copa Libertadores, Halter aterriza como líder defensivo y pieza clave a largo plazo, con contrato hasta 2029.

Horas después, Houston aseguró al mediocampista argentino Agustín Bouzat, capitán y campeón con Vélez Sarsfield. Su perfil encaja perfectamente en la necesidad del club: equilibrio, liderazgo silencioso y jerarquía en el mediocampo. Bouzat firmó hasta 2028, consolidando una columna vertebral con experiencia sudamericana probada.

Guilherme y el mensaje oculto del Dynamo al resto de la MLS

El movimiento más ruidoso llegó al final. Guilherme, extremo brasileño procedente del Santos, se convirtió en Jugador Franquicia del Dynamo, ocupando el último cupo DP del club. Con pasado junto a Neymar, experiencia internacional y números contundentes —27 goles y 20 asistencias en dos temporadas—, Guilherme simboliza algo más que talento ofensivo: simboliza ambición.

Houston Dynamo no solo se reforzó; marcó territorio. Tres fichajes sudamericanos en 24 horas no son casualidad, son declaración. El mensaje es claro: el fracaso quedó atrás y la reconstrucción no será paciente, será inmediata.

En la MLS 2026, Houston no quiere reconstruirse… quiere competir.