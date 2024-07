Houston Dynamo 0-0 Atlas EN VIVO TV Azteca dónde ver transmisión online gratis | Fase de Grupos Leagues Cup 2024

Este sábado 27 julio del 2024, continúa la actividad de la jornada 1 de la fase de grupos de la Leagues Cup 2024. Los partidos del día son: Philadelphia Unions vs Charlotte FC, New England Revolution vs Mazatlán, Houston Dynamo vs Atlas, Puebla vs Inter Miami, New York Red Bulls vs Toronto FC, St. Louis City SC vs FC Dallas y Chivas vs San Jose Earthquakes.

Uno de los juegos más llamativos es el de Houston Dynamo vs Atlas que se disputa en punto de las 18 horas tiempo del centro de México. El encuentro se jugará el Estadio Shell Energy.

Así llega Atlas y Houston Dynamo

El conjunto de Atlas llega con cuatro partidos sin perder, siendo invicto hasta el momento en el Apertura 2024. Llega con dos empates y dos victorias. Por otra parte, los últimos partidos de Dynamo han quedado en dos victorias, un empate y unaa derrota.