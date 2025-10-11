deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Hoy es Gilberto Mora, pero esta era la estrella dorada de México Sub-20 hace 18 años

México disfruta de un talento generacional como lo es Gilberto Mora en el presente, pero hace 18 años se hablaba de un solo jugador: Giovani dos Santos

La estrella dorada de México en el Mundial Sub-20 2007
TV Azteca
La estrella dorada de México en el Mundial Sub-20 2007
Rodrigo Acuña
Selección Azteca
Compartir

Antes de que Gilberto Mora se robara los reflectores con la Sub-20 en Chile 2025 , hubo una joya que llenó de ilusión a todo México en un Mundial juvenil. Era 2007, y el país soñaba con que su talento marcara época, pues ya formaba parte de un equipo de élite mundial como lo es el FC Barcelona. Se trata de Giovani dos Santos, mediocampista que hizo gran parte de su carrera en España.

Hace 18 años, Dos Santos llegaba al Mundial Sub-20 de Canadá 2007 como la joya del Barça y no decepcionó. El juego de México giraba en torno a él y en 6 partidos logró anotar 3 goles y 3 asistencias, números muy similares a los que ostenta Gilberto Mora en la actualidad . Sin embargo, el sueño del equipo mexicano llegaría a su fin en los cuartos de final.

Giovani dos Santos en el Mundial Sub-20 de Canadá 2007
Getty Images
Giovani dos Santos en el Mundial Sub-20 de Canadá 2007

México cayó ante Argentina por 1-0, un equipo que tenía figuras como Sergio Agüero y Ángel Di María. Pese a la eliminación, la FIFA le otorgó el Balón de Bronce a Dos Santos como el tercer mejor jugador del torneo. Solo 6 partidos le bastaron al juvenil del Barcelona para demostrar su magia, quien luego sería ascendido al primer equipo del conjunto catalán.

TE PUEDE INTERESAR:

Lo que se esperaba de Giovani dos Santos y lo que terminó siendo

Consolidado en las divisiones juveniles de México y ya jugando en el Barcelona, los aficionados esperaban que Dos Santos sea el próximo gran número ‘10’ de la Selección Mexicana. No obstante, su paso por la Mayor no fue tan destacable como la gente pensaba que podría llegar a ser.

Jugó 106 partidos con México y logró marcar 19 goles. Si bien fue figura del oro olímpico de Londres 2012, Dos Santos nunca llegó a ser el mediocampista de élite que peleaba por grandes distinciones individuales, como por ejemplo, el Balón de Oro. Sin embargo, tiene varios momentos memorables con la selección azteca, como su gol ante Estados Unidos en la final de la Copa Oro 2011.

Giovani dos Santos vs. Gilberto Mora

Ambos jugadores son figuras de México en el Mundial Sub-20 y sus estadísticas son similares. Por el lado de Mora, acumula 3 goles y 2 asistencias en 4 partidos jugados hasta la fecha. Sin embargo, es una realidad que el juvenil de Tijuana juega más adelantado, ocupando varios sectores del ataque. Dos Santos se desempeñaba más como mediocampista ofensivo, pero ambos con una calidad envidiable.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista con Erick Sánchez: Ver jugar a Gilberto Mora es impresionante | TV Azteca Deportes
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez va por su revancha! Regresa con la Selección Mexicana | Rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista con Yael Padilla: ¡QUEREMOS EL TITULO" | Mundial Sub-20
Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
×
×