Hoy es Gilberto Mora, pero esta era la estrella dorada de México Sub-20 hace 18 años

Antes de que Gilberto Mora se robara los reflectores con la Sub-20 en Chile 2025 , hubo una joya que llenó de ilusión a todo México en un Mundial juvenil. Era 2007, y el país soñaba con que su talento marcara época, pues ya formaba parte de un equipo de élite mundial como lo es el FC Barcelona. Se trata de Giovani dos Santos, mediocampista que hizo gran parte de su carrera en España.

Hace 18 años, Dos Santos llegaba al Mundial Sub-20 de Canadá 2007 como la joya del Barça y no decepcionó. El juego de México giraba en torno a él y en 6 partidos logró anotar 3 goles y 3 asistencias, números muy similares a los que ostenta Gilberto Mora en la actualidad . Sin embargo, el sueño del equipo mexicano llegaría a su fin en los cuartos de final.

Getty Images Giovani dos Santos en el Mundial Sub-20 de Canadá 2007

México cayó ante Argentina por 1-0, un equipo que tenía figuras como Sergio Agüero y Ángel Di María. Pese a la eliminación, la FIFA le otorgó el Balón de Bronce a Dos Santos como el tercer mejor jugador del torneo. Solo 6 partidos le bastaron al juvenil del Barcelona para demostrar su magia, quien luego sería ascendido al primer equipo del conjunto catalán.

Lo que se esperaba de Giovani dos Santos y lo que terminó siendo

Consolidado en las divisiones juveniles de México y ya jugando en el Barcelona, los aficionados esperaban que Dos Santos sea el próximo gran número ‘10’ de la Selección Mexicana. No obstante, su paso por la Mayor no fue tan destacable como la gente pensaba que podría llegar a ser.

Jugó 106 partidos con México y logró marcar 19 goles. Si bien fue figura del oro olímpico de Londres 2012, Dos Santos nunca llegó a ser el mediocampista de élite que peleaba por grandes distinciones individuales, como por ejemplo, el Balón de Oro. Sin embargo, tiene varios momentos memorables con la selección azteca, como su gol ante Estados Unidos en la final de la Copa Oro 2011.

Giovani dos Santos vs. Gilberto Mora

Ambos jugadores son figuras de México en el Mundial Sub-20 y sus estadísticas son similares. Por el lado de Mora, acumula 3 goles y 2 asistencias en 4 partidos jugados hasta la fecha. Sin embargo, es una realidad que el juvenil de Tijuana juega más adelantado, ocupando varios sectores del ataque. Dos Santos se desempeñaba más como mediocampista ofensivo, pero ambos con una calidad envidiable.