No es Brasil: Selección “bautiza” a su avión previo a viajar hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección de Brasil captó la atención de los medios internacionales luego de “bautizar” su avión previo a su despegue rumbo a Estados Unidos. Ello con el propósito de traer buena suerte en una nueva edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, otra selección optó por hacer el mismo ritual.

Nos referimos a la Selección de Paraguay, la cual regresa a un evento mundialista tras 16 años de ausencia. El ritual se concentró en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Luque. Contando con dos pipas que “bautizaron” con agua bendita el avión donde los jugadores del equipo y el resto del staff se encontraban a bordo.

Previo a su partida de Paraguay, los jugadores realizaron un viaje en microbús que inició desde Ypané para llegar a Luque. Dentro del transcurso del viaje, miles de fanáticos acompañaron a su selección con banderas de Paraguay y carteles de apoyo. Demostrando la ilusión de contar con un buen papel dentro del torneo más importante a nivel de selecciones.

Gustavo Alfaro llevó a Paraguay a una nueva Copa Mundial de la FIFA™

El grupo de la Selección de Paraguay para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Paraguay encabeza el Grupo D junto al anfitrión Estados Unidos. Cerrando el grupo la Selección de Turquía y Australia. Por lo que el debut de la Albirroja se dará ante el cuadro norteamericano el viernes 12 de junio. El cual se considera un partido clave que puede definir la clasificación de ambas selecciones.

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Dentro de las Eliminatorias de la CONMEBOL, Paraguay clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la sexta posición. Tras obtener el boleto, Gustavo Alfaro lanzó su convocatoria ante la FIFA destacando figuras como Julio Enciso (Racing de Estrasburgo), Antonio Sanabria (Torino) y Diego Gómez (Brighton).

🙌🏻✈️ Despedimos desde Dinac a la Albirroja, Vamos Paraguay!!!!! 🇵🇾🇵🇾🇵🇾 pic.twitter.com/s2kTtgDmu6 — DINAC Paraguay (@dinacpy) June 7, 2026

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