Hugo Camberos y Yael Padilla saldrían de Chivas para jugar en este otro equipo de la Liga BBVA MX

Mientras que Gabriel Milito descarta a un histórico de Chivas , hay dos jugadores que podrían salir del Guadalajara a otro equipo de la Liga BBVA MX en caso de no cumplir con lo que el entrenador espera de ellos en el corto plazo. Si se cumple una sola condición, Hugo Camberos y Yael Padilla podrían irse del Rebaño Sagrado para el Clausura 2026.

Así como una estrella dejó Chivas para irse a Cruz Azul , ahora Camberos y/o Padilla podrían pasar del Guadalajara a Juárez para disputar el Clausura 2026 de la Liga MX en condición de cedidos. Pero habría sido el propio entrenador argentino el que puso una condición antes de que la directiva haga negocios con estos extremos de 18 y 19 años, respectivamente.

La condición de Milito para dejar salir a Hugo Camberos y Yael Padilla de Chivas

De acuerdo a la información del periodista Fernando Esquivel, Gabriel Milito les contempla para el Clausura 2026 y quiere verlos de cerca, al menos durante la pretemporada. En caso de que no logren convencerle, recién ahí aceptaría que la institución los negocie. Hay que ver si Juárez los espera o si busca en otro lugar la solución que estos canteranos le darían.

En caso de no terminar de estar a gusto con Camberos y Padilla, el entrenador argentino les dejaría libertad de acción a los directivos para que le permitan salir a estos dos jóvenes pensando en que necesitan rodaje para mejorar y poder darle todo su potencial al Rebaño Sagrado en un futuro no tan lejano. No obstante, pueden aparecer ahora y darle una buena opción.

Los números de Hugo Camberos con Chivas de Guadalajara

De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de jugadores, los números de Hugo Camberos en Chivas son los siguientes:

Partidos jugados: 26

Encuentros disputados como titular: 11

Goles convertidos: 1

Asistencias aportadas: 1

Tarjetas recibidas: 2 amarillas

Los números de Yael Padilla con Chivas de Guadalajara

Siempre según la misma fuente, estas son las estadísticas de Yael Padilla con el Rebaño Sagrado: