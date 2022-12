Hugo Lloris hace a un lado la figura de Lionel Messi previo a la Final

El Estadio Lusail será el escenario del desenlace del Mundial de Qatar 2022, la Selección de Argentina disputa su sexta Final en su historia, sólo superados por Alemania que ha disputado 8; por su parte la Francia busca convertirse en Bicampeón del mundo fundamentando sus aspiraciones en la figura de Kylian Mbappé, quien ha marcado 5 goles en el torneo.

Los dos astros del PSG, Lionel Messi y Kylian Mbappé llegan a definir la Bota y el Balón de Oro de Qatar 2022, a lo que el presidente del PSG dijo: “Actualmente, tengo a los dos mejores jugadores del mundo, Kylian Mbappé y Lionel Messi. Cada uno ha marcado cinco goles. El PSG ha anotado 13 goles. Somos el mejor club de esta Copa del Mundo”.

Se armó el Mundial Protagonista en Qatar 2022 | Los Protagonistas

Te puede interesar: ¿Qué premios individuales se entregarán en la Final del Mundial?

Las bajas de Francia por Virus del Camello

El capitán de la Selección de Francia, expresó su sentir sobre las posibles bajas que afrontará el equipo galo para el duelo que sostendrán con el equipo albiceleste.

El guardameta de los Spurs se refirió al virus que ha afectado a parte del equipo y afirmó que “pese al mismo, hay que elevar el nivel, superarse, para acabar el trabajo de la mejor manera”.

REUTERS

Las palabras de Hugo Lloris sobre Lionel Messi

“Messi es un gran jugador, todos sabemos lo que representa para la historia de este deporte. Pero esto es un Francia-Argentina, hay más jugadores. Y nosotros también queremos escribir nuestra propia historia”, dijo el guardameta del Tottenham,Hugo Lloris ante los medios..

Lloris aseguró que la Selección Argentina es “un equipo muy bien organizado, fuerte físicamente, agresivo sobre el que lleva el balón y que juega muy bien en la parte ofensiva”.

Para finalizar el capitán galo externó su orgullo francés al ponerlos en un lugar de alto nivel, como lo ha sido Argentina a lo largo de la historia.





“A lo largo de su historia siempre ha tenido grandes nombres, como Maradona o ahora Messi y por eso siempre levanta muchas expectativas. Pero cuando eres francés también es importante jugar la final de un Mundial”, sentenció Hugo Lloris en conferecia.











Sobre los logros de Francia

El guardameta no se confía ni se siente favorito a pesar de haber ganado la final de 2018 ante Croacia: “Tengo el privilegio y el orgullo de haber ganado en 2018, pero ahora me concentro en el presente, lo que pasó antes no existe. Queremos acabar lo mejor posible esta aventura”.

Para finalizar, Hugo LLoris aseguró que no habrá exceso de confianza y jugarán como lo han venido realizado en los últimos encuentros.

“La forma en la que hemos afrontado hasta ahora la competición ha funcionado bien, no hay motivo para que mañana deje de pasar. Creo que la adrenalina que genera una final es suficiente para que podamos elevar el nivel y conseguir el triunfo”, dijo Hugo LLoris .