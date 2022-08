Hugo Rodríguez: “El 4-0 fue accidental, no pasa en la Liga BBVA MX”

El jugador de Santos, Hugo Rodríguez, habló sobre lo que significó la goleada 4-0 ante Cruz Azul, aunque avisa que ese tipo de resultados no es normal que se presenten en la Liga BBVA MX .

“Estamos bien, no sé qué tanto se haya dicho o se haya comentado, no pongo mucha atención en lo que se habla. No tengo nada que decir, tenemos un gran grupo no tenemos problema con nada con nadie. Un 4-0 es un accidente, no hay tanta diferencia en la Liga BBVA MX. Ya le entendimos más al profe (Fentanes), no podemos pensar que ya hemos conseguido todo”, afirmó Rodríguez.

El origen de todo con Carlos Acevedo | Seamos Héroes

Te puede interesar: Ellos serán los representantes de la Liga MX para el Skill Challenge

Por otra parte, se refirió a Tigres, equipo que enfrentarán en esta próxima fecha el domingo. Hugo elogió la afición de los felinos y sus grandes defensores.

“Siempre he trabajado para estar listo para cuando se me requiera. No pongo mucha atención en lo que se dice de mí, ni las críticas ni ahora que se habla bien de mí, para no perder piso. Es una gran afición la de Tigres pero no pesa en el resultado, nos olvidamos de eso cuando estamos en el campo. Históricamente han tenido muy buenas defensas, creo que tenemos que partir de lo nuestro pero también estar muy atentos a la parte ofensiva de ellos”, dijo el jugador lagunero.

Los objetivos del verde según Hugo Rodríguez

Por último, el jugador lagunero se animó a hablar sobre las aspiraciones del equipo que dirige Eduardo Fentanes para este Apertura 2022 de la Liga BBVA MX.

“Estamos trabajando a tope para poder seguir esta racha, tenemos buenos resultados en casa y tenemos que reforzar a la hora de visita que se nos ha complicado también para sacar puntos. Nosotros queremos estar dentro de los primeros”, sentenció el futbolista de Santos.

Te puede interesar: Los partidos de la Jornada 8 del Apertura 2022 que transmitirá TV Azteca