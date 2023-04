“Si me dejan tres procesos, podemos ser campeones del Mundo": Hugo Sánchez

Hugo Sánchez ha reiterado en reiteradas ocasiones sus intenciones por volver a dirigir a la Selección Mexicana, pues considera que su experiencia como director técnico le ha dado las herramientas necesarias para poder asumir el reto de llevar el equipo nacional a lo más alto en el panorama internacional.

El pentapichichi habló en entrevista para el diario ‘La Opinión’ y dio las claves que la Selección Mexicana necesita para poder trascender en las Copas del Mundo de la FIFA y dar el salto de calidad que le ha estado faltando en los últimos procesos.

RESUMEN: México 2-2 Jamaica en el Estadio Azteca | CONCACAF Nations League

Te puede interesar: Inminente regreso de Chicharito Hernández a la Selección Mexicana en próxima convocatoria

Una Selección Mexicana campeona del mundo

Hugo Sánchez se ha caracterizado por ser un futbolista con mucha mentalidad, algo que ha transmitido siempre en su vida y en su carrera como director técnico. Por lo que el comentarista deportivo de ESPN externó cuál sería la clave desde su perspectiva para que la Selección Mexicana logre levantar un título de Copa del Mundo.

“Podemos ser campeones del mundo, pero se necesitan tres procesos mundialistas. Si me dejan tres procesos mundialistas, yo me comprometo a que podemos ser campeones del mundo, pero los dueños y los directivos del futbol mexicano no lo ven así", aseguró en entrevista para ‘La Opinión’.

El ex técnico de la Selección Mexicana lanzó una crítica a los directivos que han tomado desiciones en los últimos procesos mundialistas: "¿Saben porque no vamos a poder ser campeones del mundo? Porque ustedes (directivos) no se lo creen, yo sí me lo creo, pero estoy diciendo que se necesitan tres periodos mundialistas”, sentenció el Pentapichichi.

Getty Images

¿Hugo Sánchez desaprovechado?

“Me incomoda, me molesta que no se me esté sacando provecho porque me estoy haciendo mayor y el día de mañana cuando quieran ‘oye, pues a Hugo Sánchez no le hemos dado chance ni siquiera de dirigir un Mundial, ¿no?’ Entonces ahora que no hay partidos clasificatorios es un buen momento, porque siento que podría cumplir. En su momento lo hice en el 2007 cuando estuve en la Selección”, dijo.

Hugo Sánchez ha sido uno de los principales críticos de que la Selección Mexicana tenga en su banquillo a un técnico extranjero, pues el ex futbolista del Real Madrid asegura que el equipo debe ser dirigido por un estratega nacional que conozca bien a los elementos aztecas.

“Quien debe estar en ese puesto (director técnico de la Selección Mexicana ) es un mexicano y allí es donde me desilusiona el hecho de que nuestros dirigentes no están tomando las decisiones correctas para el mejoramiento y crecimiento del futbol mexicano”.