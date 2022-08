Hugo Sánchez lanza brutal crítica a Pumas tras goliza del Barcelona

La goliza del FC Barcelona a los Pumas sigue generando gran eco entre los personajes históricos de los Felinos. Esta vez fue Hugo Sánchez quien lanzó fuertes críticas en contra del equipo, pues tras el 6-0, calificó su actuación como ‘un ridículo’ y considera que ‘no los volverán a invitar’.

Pumas arrancó muy mal el partido en contra del Barcelona, pues al minuto 9 ya iban perdiendo por 3-0; si bien con el paso de los minutos se acomodaron mejor en el campo, eso no bastó para revertir el juego del equipo de Xavi Hernández.

Hugo Sánchez destroza a Pumas por el 6-0 del Barcelona

Hablando en televisión, Hugo Sánchez mostró total descontento con la imagen que dejó Pumas en el Trofeo Joan Gamper, pues recordó que su equipo en el año 2004, pudo derrotar a los ‘Galácticos’ del Real Madrid, algo que marcó un precedente.

“Eso que dicen de ‘fue linda experiencia’ suena mal, es vergonzoso; algunos nos hemos esforzado tantos años en crear una buena imagen del futbol mexicano. Yo en lo individual y en lo colectivo, viajando con Pumas en el 2004, en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, contra uno de los mejores equipos de todos los tiempos y ganando”, mencionó.

Aunado a esto, ‘Hugol’ comentó que no espera que Barcelona los vuelva a invitar al Joan Gamper, pues aseguró que el equipo no iba preparado y que sólo hicieron el ridículo.

“Es vergonzoso que Lillini no diga que nos hemos equivocado, yo primero (Lillini), porque no lo preparé en lo físico, táctico, estratégico y psicológico; no iban preparados para un partido histórico. El Barcelona iba a dejar una buena imagen, pero Pumas no va a volver a tener una oportunidad igual por el ridículo que hicieron”, sentenció.

Pumas es uno de los equipos que han recibido las mayores golizas de la historia de este trofeo, por lo que dejarán una imagen negativa.