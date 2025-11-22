¡Leyenda de la Liga MX se retiró hace unos días y ya tiene chamba de DT!

Humberto ‘El Chupete’ Suazo sorprendió a todos al confirmarse que se estrenará como director técnico, tan solo unos días después de que anunció su retiro como futbolista profesional.

Hace un mes, el chileno confirmó su adiós a las canchas, lo que llevó a la directiva de los Rayados a preparar un homenaje para uno de sus grandes referentes, en el próximo partido de local que tendrán en la Liguilla.

Suazo asume en San Luis de Quillota

Sin embargo, se reveló que el ‘Hombre del plante gol’ será el nuevo entrenador del San Luis de Quillota, equipo de la Segunda División de Chile, en el que también disputó sus últimos partidos como jugador en activo.

"¡Bienvenido nuevamente a casa, Humberto querido! Juntos para escribir una nueva historia junto al Canario”, escribieron en las cuentas del club andino.

Revela lo que significa ser entrenador

El ‘Chupete’ Suazo reveló en una entrevista con medios de su país lo que representa para su trayectoria esta nueva faceta.

“Esto para mí es algo muy importante, tener la confianza del dueño, de los directivos… Para mí es súper importante estar al lado de ellos…Yo no tengo miedo a los desafíos, eso es lo más importante que tengo en mi cabeza”, comentó.

El ex jugador del Monterrey explicó que el estilo de juego que buscará implementar en el San Luis es con elementos con buen trato de balón y que necesitará de líderes en el grupo.

Ilusiona en Monterrey

La noticia de su debut como entrenador también despertó algunas ilusiones entre los aficionados de los Rayados, que no descartan que en algún momento el chileno pueda regresar a la institución albiazul, pero ahora en los banquillos.

Cabe mencionar que la directiva del Monterrey anunció a través de sus redes oficiales que organizará un reconocimiento para el ‘Hombre del plante gol durante el encuentro que tendrán en casa contra el América en la fase final del Apertura 2025.

