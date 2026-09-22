Una piel de leyenda: Así es la camiseta especial con la que Lionel Messi se despedirá de la Selección Argentina (VIDEO) 

La camiseta para el ‘Último Baile’. La Asociación del Futbol Argentino (AFA), junto a la marca deportiva Adidas, ha presentado de manera oficial la camiseta conmemorativa especial que utilizará Lionel Messi en su último encuentro vistiendo los colores de la Selección Argentina.

En video que se dio ha conocer a través de las redes sociales se ve la camiseta de la selección de Argentina colgada cuando llega el astro del conjunto del Inter Miami con unos par de calzado de futbol con tono albiceleste y una playera con el clásico diseño del conjunto sudamericano resaltando con color dorado el número ’10’ y la palabra Messi .

La camiseta rinde homenaje al palmarés del astro rosarino, destacando la Copa del Mundo de Qatar 2022 y sus conquistas en la Copa América.

El diseño rompe con los estándares habituales de producción para convertirse de inmediato en un objeto de culto para coleccionistas de todo el planeta. La marca alemana confirmó que se fabricará una edición limitada con especificaciones de utilería idénticas a la versión que saltará al campo, numerada del 1 al 10,000 para los aficionados en todo el mundo.

💔🇦🇷 LA CAMISETA ESPECIAL QUE USARÁ LIONEL MESSI EN SU ÚLTIMO PARTIDO. pic.twitter.com/OivI0bEpVd — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 21, 2026

Esta piel histórica no solo representa el fin de una etapa dorada para la Albiceleste, sino el tributo visual a un futbolista que transformó para siempre la historia de la Selección Argentina, inmortalizando cada trazo de su legado en el uniforme que vestirá por última vez.

¿Cuánto cuesta la playera conmemorativa de Messi?

Hasta el momento, ni la Asociación del Futbol Argentino (AFA) ni Adidas han anunciado el precio oficial de la playera conmemorativa que utilizará Lionel Messi en su partido de despedida contra Benín el próximo 6 de octubre de 2026.

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¿Cuánto cuestan los boletos para el último partido de Messi con la Selección Argentina?

La Selección Argentina enfrentará a su similar de Benín el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental del River Plate que será la última cita de Messi con su gente.

Los precios de los boletos para el partido son los siguientes: