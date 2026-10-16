Huracán Trudy apunta a afectar el Chivas vs Tigres del Apertura 2026; ya es de categoría 1

El huracán Trudy encendió las alertas meteorológicas en el occidente de México y puso bajo atención las condiciones climáticas que podrían presentarse alrededor del Chivas vs Tigres, uno de los partidos destacados de la Jornada 12 del Apertura 2026.

El fenómeno se mantiene bajo vigilancia por su cercanía con las costas del Pacífico. Aunque su trayectoria prevista no implica un impacto directo confirmado sobre Guadalajara, las autoridades advierten de lluvias intensas en distintas regiones y de posibles afectaciones en Jalisco.

¿El huracán Trudy puede afectar el Chivas vs Tigres?

Trudy alcanzó la categoría 3 durante su evolución, pero posteriormente se debilitó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Sin embargo, continúa generando preocupación por las precipitaciones, los vientos y el oleaje asociados con su circulación. El pronóstico puede cambiar conforme avance el sistema.

⚠️ #Trudy se debilita a #Huracán categoría 1 ⚠️ ▪️ Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en el occidente y sur de México. ▪️Su centro se localizó a las 14:00 h a 360 km al suroeste de Acapulco, #Guerrero, y a 525 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima. ▪️Vientos sostenidos de 135 km/h, rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 7 km/h. 🌧️ Lluvias previstas: - Puntuales intensas: #Guerrero (centro, este, sur y sureste) y #Oaxaca (norte, centro, oeste y sur). - Puntuales muy fuertes: #Colima y #Michoacán (oeste, centro y sur). - Puntuales fuertes: #Jalisco (oeste y sur). 💨 Vientos de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en costas de #Guerrero y #Michoacán. 🌊 Oleaje de 4 a 5 metros de altura en costas de #Guerrero y #Michoacán. — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 16, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre zonas de Jalisco y otros estados del Pacífico, donde se esperan lluvias y condiciones adversas. Estos reportes obligan a seguir de cerca la evolución del fenómeno, especialmente por las posibles complicaciones para los traslados y las actividades al aire libre.

Hasta el momento, la información meteorológica disponible no confirma una suspensión ni un cambio de horario del encuentro por causa del huracán. Cualquier modificación dependerá de las condiciones que se presenten.

Chivas y Tigres buscan puntos importantes

El Guadalajara llega al compromiso con la intención de mantenerse entre los protagonistas del torneo. Después de empatar en el Clásico Tapatío, el equipo dirigido por Gabriel Milito busca recuperar el triunfo ante su afición.

Tigres, por su parte, viene de imponerse 3-2 al Toluca y pretende aprovechar ese resultado para escalar posiciones en la tabla.

La atención estará puesta tanto en lo que suceda sobre la cancha como en la evolución de Trudy. Por ahora, la recomendación es mantenerse pendiente de los avisos oficiales sobre el clima y de cualquier actualización de los clubes o de la Liga MX.