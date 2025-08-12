¡SORPRESA! La IA predice al campeón de goleo del Apertura 2025

Tras cuatro jornadas del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, la pelea por el campeón de goleo empieza a ser muy cerrada. Hasta el momento, Ángel Sepúlveda lidera la tabla con cinco goles, en segundo aparece Berterame con cuatro goles y por debajo de ellos aparecen diferentes delanteros que son grandes candidatos como Paulinho.

Tabla de goleo Apertura 2025 – Jornada 4

Posición Jugador Equipo Goles

1 Ángel Sepúlveda Cruz Azul 5

2 Germán Berterame Monterrey 4

3 Helinho Toluca 3

3 Jonathan Herrera Tigres UANL 3

5 Brian Rodríguez América 2

5 Carlos Rodríguez Cruz Azul 2

5 Jhonder Cádiz Pachuca 2

5 João Paulo Dias Fernandes Toluca 2

5 João Pedro Atlético San Luis 2

5 Jorge Ruvalcaba Pumas 2

Es por eso que nos dimos a la tarea de predecir, con ayuda de la IA, al delantero que será el campeón de goleo del Apertura 2025.

La predicción de campeón de golea de la IA

La IA baso su respuesta en la información y tendencias actuales. Entre los candidatos aparecen delanteros como: Germán Berterame, Paulinho, Diber Cambindo, Helinho y Ángel Sepúlveda.

Para sorpresa de muchos, la IA fue claro y no dudo en que el candidato principal para ser el campeón de goleo es el actual puntero, Ángel Sepúlveda. Explicó que por su arranque explosivo con cinco goles en cuatro jornadas, con un hat-trick incluido demuestra estar en uno de los mejores momentos de su carrera.

“Con base en la información actualizada, Ángel Sepúlveda de Cruz Azul es mi candidato principal para ser el campeón de goleo del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Su arranque explosivo, liderando la tabla de goleo con 5 goles tras la Jornada 4, incluyendo un hat-trick ante Atlas y un golazo de chilena contra León, demuestra que está en el mejor momento de su carrera a sus 34 años. Su olfato goleador, experiencia y el respaldo ofensivo de Cruz Azul, bajo la dirección de Nicolás Larcamón, lo posicionan como el favorito. Además, su consistencia en los últimos torneos, refuerza esta predicción”.

TODOS JUNTOS CONSEGUIMOS LA VICTORIA.



SIGAMOS TRABAJANDO EN EQUIPO. pic.twitter.com/aO5CkWpg2p — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 12, 2025

De igual forma, dio a conocer sus candidatos pelear con Sepúlveda que podrían robarle el título. Reveló que Berterame, Helinho, Paulinho y Cambindo son los más fuertes.

“Germán Berterame con 4 goles tras la Jornada 4 es el perseguidor más cercano de Sepúlveda. Su regularidad lo mantienen en la pelea.”

“Helinho con 3 goles por su capacidad para desequilibrar y el sistema ofensivo de Toluca lo convierten en un contendiente sólido”.

“Paulinho aunque solo lleva 2 goles en el Apertura 2025, su historial como máximo goleador del Clausura 2025 (12 goles) y su rol clave en el ataque de Toluca lo mantienen como una amenaza latente”

“Diber Cambindo por su desempeño en el Clausura 2025 (11 goles) lo coloca como un posible contendiente si retoma su nivel”