La IA predice si Lionel Messi llegará a los 1,000 goles o no y todos quedaron sorprendidos con la respuesta

Todo indica que Cristiano Ronaldo llegará a los mil goles ya que está muy cerca y no para de convertir en el Al-Nassr de Arabia Saudita. No obstante, Lionel Messi también lleva convertidos muchos tantos y un reciente informe de la inteligencia artificial (IA) revela si Leo alcanzará los 1,000 tantos oficiales o no.

En 2025, Messi ha seguido sumando a un ritmo alto, con cerca de 40 goles en todas las competiciones con Inter Miami, equipo que incorporó a otro crack mundial . En ese aspecto, hay varias aristas para el análisis. Sin embargo, la IA asegura que el argentino tiene muchas posibilidades de alcanzar los mil goles en su carrera como profesional.

Lionel Messi llegará a los 1,000 goles si logra esto

Aunque no puede predecir el futuro, la inteligencia artificial de ChatGPT realizó un análisis exhaustivo y respondió que Messi sí llegará a los 1,000 goles en su carrera. Pero para eso debe cumplir las siguientes condiciones:

Seguir jugando 3 temporadas completas más (2026–2028).

Mantener un ritmo de alrededor de 30 goles por temporada (90 a 120 goles más).

No dejar Inter Miami o la MLS (no retornar a Europa).

Evitar lesiones.

Según la IA, eso significaría aproximadamente entre 90 y 120 goles adicionales para Leo Messi. Es decir, sumados a los 896 actuales (diciembre de 2025), la cifra potencial es de entre 985 y 1016 goles. Por todo eso, Chat GPT respondió: “Eso sí alcanzaría o rozaría los 1000 goles si mantiene salud y competitividad”.

Los goles y asistencias de Lionel Messi con cada equipo

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Lionel Messi en su carrera son: