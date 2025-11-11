La IA revela cuál jugador de la Selección Nacional de México será el mejor de la Fecha FIFA

A solamente siete meses del tan esperado inicio del Mundial 2026, la Selección de México se prepara para afrontar una nueva fecha FIFA ante dos duros rivales como los son Uruguay y Paraguay. Con la lista de convocados de Javier Aguirre ya confirmada, la inteligencia artificial se arriesgó a elegir al jugador que más destacará en los amistosos de noviembre.

Con bajas significativas como la de Santiago Giménez (por lesión) o Guillermo Ochoa (decisión del técnico), y jóvenes talentos que seguro darán que hablar como Obed Vargas, hay grandes expectativas puestas en lo que vaya a ocurrir en estos juegos. Tras analizar nombre por nombre toda la lista, ChatGPT lanzó su veredicto y determinó qué futbolista brillará en los próximos compromisos.

"El mejor futbolista de la Selección Nacional en los amistosos de noviembre será: Hirving Lozano", indicó la IA. "Si bien salió de los reflectores del fútbol europeo, es el futbolista con mayor talento diferencial y experiencia en contextos internacionales", explicó.

Instagram Hirving Lozano / @hirvinglozano

"México se enfrenta a dos defensas sudamericanas duras, por lo que la velocidad y desequilibrio de Lozano podrían llegar a ser letales", fue la justificación de ChatGPT sobre su elección. Además, destacó otros dos nombres: "Erik Sánchez y Edson Álvarez podrían ser determinantes".

TE PUEDE INTERESAR:



La actualidad del Chucky Lozano y el rol que podría tener en la Selección de México

En enero de este año, el Chucky dejó el PSV neerlandés y se despidió del fútbol europeo para recalar en el San Diego FC de la MLS. Si bien sus números en la MLS fueron buenos (nueve goles y ocho asistencias en 27 juegos), el exjugador de Pachuca tuvo algunos actos de indisciplina que encendieron las alarmas.

A mediados del mes pasado, Lozano peleó con su entrenador y quedó fuera de la convocatoria para la última jornada de la primera fase de la MLS. "Soy una persona apasionada y competitiva que siempre quiere darlo todo por el equipo", explicó a través de un mensaje publicado en sus redes.

Instagram Hirving Lozano / @hirvinglozano

La web de Transfermarkt revela que el delantero, entre lesiones y polémicas, pasó de jugar desde el inicio en el 65% de los partidos de la Fase Regular de la MLS, a no ser titular en ninguno de los tres compromisos del San Diego en los playoffs.

Con la Selección de México, Lozano poco a poco se va ganando un lugar. Tras perderse la Copa Oro por lesión, reapareció en los últimos amistosos y fue titular ante Corea del Sur y Ecuador. ¿Mostrará su mejor nivel en la próxima fecha FIFA? El seleccionado tricolor enfrentará a Uruguay el sábado 15 y a Paraguay el martes 18.