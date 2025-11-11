deportes
Noticias
Azteca Deportes
Selección Azteca
La IA revela cuál jugador de la Selección Nacional de México será el mejor de la Fecha FIFA

El equipo de Javier Aguirre se medirá ante Uruguay y Paraguay en sus próximos amistosos de noviembre, y este será el nombre más destacado según ChatGPT

Equipo de México
Instagram OpenAI - Selección de México / @openai - miseleccionmx
Marco Espósito | DR
Selección Azteca
A solamente siete meses del tan esperado inicio del Mundial 2026, la Selección de México se prepara para afrontar una nueva fecha FIFA ante dos duros rivales como los son Uruguay y Paraguay. Con la lista de convocados de Javier Aguirre ya confirmada, la inteligencia artificial se arriesgó a elegir al jugador que más destacará en los amistosos de noviembre.

Con bajas significativas como la de Santiago Giménez (por lesión) o Guillermo Ochoa (decisión del técnico), y jóvenes talentos que seguro darán que hablar como Obed Vargas, hay grandes expectativas puestas en lo que vaya a ocurrir en estos juegos. Tras analizar nombre por nombre toda la lista, ChatGPT lanzó su veredicto y determinó qué futbolista brillará en los próximos compromisos.

"El mejor futbolista de la Selección Nacional en los amistosos de noviembre será: Hirving Lozano", indicó la IA. "Si bien salió de los reflectores del fútbol europeo, es el futbolista con mayor talento diferencial y experiencia en contextos internacionales", explicó.

Chucky Lozano en la Selección de México
Instagram Hirving Lozano / @hirvinglozano

"México se enfrenta a dos defensas sudamericanas duras, por lo que la velocidad y desequilibrio de Lozano podrían llegar a ser letales", fue la justificación de ChatGPT sobre su elección. Además, destacó otros dos nombres: "Erik Sánchez y Edson Álvarez podrían ser determinantes".

La actualidad del Chucky Lozano y el rol que podría tener en la Selección de México

En enero de este año, el Chucky dejó el PSV neerlandés y se despidió del fútbol europeo para recalar en el San Diego FC de la MLS. Si bien sus números en la MLS fueron buenos (nueve goles y ocho asistencias en 27 juegos), el exjugador de Pachuca tuvo algunos actos de indisciplina que encendieron las alarmas.

A mediados del mes pasado, Lozano peleó con su entrenador y quedó fuera de la convocatoria para la última jornada de la primera fase de la MLS. "Soy una persona apasionada y competitiva que siempre quiere darlo todo por el equipo", explicó a través de un mensaje publicado en sus redes.

Lozano, jugador de México, en el San Diego FC de la MLS
Instagram Hirving Lozano / @hirvinglozano

La web de Transfermarkt revela que el delantero, entre lesiones y polémicas, pasó de jugar desde el inicio en el 65% de los partidos de la Fase Regular de la MLS, a no ser titular en ninguno de los tres compromisos del San Diego en los playoffs.

Con la Selección de México, Lozano poco a poco se va ganando un lugar. Tras perderse la Copa Oro por lesión, reapareció en los últimos amistosos y fue titular ante Corea del Sur y Ecuador. ¿Mostrará su mejor nivel en la próxima fecha FIFA? El seleccionado tricolor enfrentará a Uruguay el sábado 15 y a Paraguay el martes 18.

Selección Mexicana
Marco Espósito | DR

