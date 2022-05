Ibai le prohibe a Bad Bunny jugar FIFA 22 con Francia por caso Mbappé

Este jueves 26 de mayo, Ibai Llanos y Bad Bunny tuvieron uno de los encuentros más esperados en Twitch. El creador de contenido dio el anuncio del stream junto al cantante puertorriqueño y además de platicar, jugaron un partido de FIFA 22.

En la elección de equipos, Ibai no dudó en usar al Real Madrid. Por su parte, Benito optó por jugar con una selección nacional. ‘El Conejo Malo’ se decidió por Brasil luego de que el streamer no le permitiera jugar con Francia.

Ibai Llanos y Bad Bunny disputan un juego amistoso en FIFA 22

Y es que el caso de Kylian Mbappé, quien se quedó en el París Saint-Germain luego de tantos rumores de su llegada al Real Madrid, no han tenido de buen humor a Ibai al menos así se lo explicó al artista.

“Mientras no elijas a un equipo que no me apetece, todo perfecto. ¿Francia? Yo a lo mejor cambiaría de selección. Venga, juega con Brasil.

Menos mal que no has elegido a Francia porque ahora últimamente estoy un poco triste por una cosa que pasó. ¿Conoces a Mbappé? No tenemos nuestra mejor relación ahora mismo, parecía que iba a venir al Real Madrid y al final no ha venido. Estoy bien pero me ha afectado un poco”, comentó Ibai Llanos antes de iniciar el encuentro amistoso.

Te puede interesar: FIFA cambia de nombre y pasará a llamarse EA Sports FC en 2023

Ibai y Bad Bunny igualaron en FIFA 22

En un partido que se complicó para ambos, el creador de contenido se fue adelante en el marcador con un gol de Benzama al minuto 24. Posteriormente, Benito logró reaccionar en el segundo tiempo. Con la Selección de Brasil, Bad Bunny igualó el partido al 53’ con anotación de Oswaldinato.

Ante una celebración eufórica por parte del cantante, comenzó el pique de palabras entre ambos. Al final, el juego finalizó con marcador de 1-1 y Bad Bunny aseguró que puede haber revancha en un futuro.

1 - 1



eso no se puede quedar así — ☀️🌊❤️ (@sanbenito) May 26, 2022

“Esto será recordado por muchísima gente como uno de los mejores partidos que ha habido en la historia de FIFA”, señaló Ibai antes de despedir la transmisión.

Te puede interesar: FIFA 22 permite el juego cruzado entre Xbox Series X|S y PlayStation 5