Ibai entrevista a Karim Benzema ganador del Balón de Oro

El Streamer Ibai Llanos, tuvo los derechos de poder transmitir uno de los eventos más importantes en el mundo deportivo, la gala del Balón de Oro, al no poder ir de manera presencial, Víctor Navarro, conocido como “Ibai reportero”, fue quien estuvo en el evento con sede en París, Francia.

Al finalizar el evento, Victor pudo atraer la atención de Karim Benzema, delantero del Real Madrid galardonado con el Balón de Oro 2022, quien tuvo una entrevista con Ibai donde comenta que llevarse el premio es un sueño que tenia de niño y todo es posible gracias a su familia y compañeros dentro de la cancha.

La transmisión fue directamente desde París, donde se desarrolló la gala. El directo a través de Twitch tuvo varios invitados especiales como la presencia del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien mando un mensaje al streamer español diciendo: “A ver si nos vemos”, poniendo a Ibai muy incómodo y nervioso.

La transmisión en vivo de Ibai tuvo una duración de 4 horas con 37 minutos, alcanzado 38 mil seguidores nuevos con un pico de espectadores de más de 580 mil usuarios. Actualmente, el canal cuenta con un poco más de 11 millones de suscriptores, sin duda alguna el streamer europeo no solo es una gran influencia dentro del mundo de los videojuegos, sino que también forma parte de uno de los deportes más imporantes en el mundo.

Así quedo la lista final en la gala del Balón de Oro

1. Karim Benzema





2. Sadio Mané

3. Kevin de Bruyne

4. Robert Lewandowski

5. Mohamed Salah





6. Kylian Mbappé

7. Thibaut Courtois

8. Vinicius Jr.

9. Luka Modric

10. Erling Haaland

Por otra parte, Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, fue galardonado como el mejor portero del mundo y no dejó pasar la oportunidad de hablar de videojuegos durante su discurso.

“Jugar al Among Us en la pandemia me ha hecho estar más cerca de la gente en España y otras aficiones. Me ha ayudado a ganar este trofeo”, dijo el jugador del cuadro Merengue.