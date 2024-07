Ignacio Ambriz aplaude decisión de Rafael Márquez y llegar a selección

La Selección Mexicana vivirá una nueva etapa de cara a la Copa del Mundo de 2026 con Javier Aguirre como Director Técnico y Rafael Márquez como su auxiliar y el entrenador en el proceso rumbo a la justa mundialista del 2030. Esta decisión se tomó después de la participación del combinado mexicano en la Copa América donde se quedó en fase de grupos con sólo un triunfo y un gol en tres partidos.

Te puede interesar:



Como voz autorizada como ex jugador de la selección mexicana y como director técnico multicampeón en nuestro país, Ignacio Ambriz aplaudió la decisión de la FMF de convencer a Rafael Márquez para ser parte del cuerpo técnico del combinado nacional y ser el elegido para el siguiente proceso mundialista.

“Creo que sí hablamos de si es una buena decisión o mala decisión de Rafa solamente él la sabrá, al final todos buscan un crecimiento, querer fortalecer lo que mañana quiere ser, si tienes el entrenador, el hablar de Rafa es hablar de un tipo de cinco mundiales, un tipo que en Europa ganó muchos títulos, un tipo que como tú dices tiene presencia, hablamos de líderes, pero todos los líderes somos diferentes, todos son diferentes”, mencionó Ignacio Ambriz en entrevista con Azteca Deportes.

Te puede interesar: ¡Habló el capitán! El mensaje de Nicolás Otamendi tras de su partido en contra de Marruecos

Por otro lado Ambriz, recordó los años que fue auxiliar del “Vasco”, años donde tuvo la oportunidad de conocer a Rafael Márquez, mismo que ahora podrá compartir su experiencia con los jugadores jóvenes que tengan la oportunidad de ser convocados.

“Tuve la fortuna de conocer a Rafa siendo el auxiliar de Javier, simplemente ayudará mucho a los jóvenes porque no es lo mismo voltear y ver quién te está hablando, es Rafa Márquez o Juan Pérez, ya simplemente con ver a Rafa no, pues a este le tengo que hacer caso y eso es la verdad, entonces lo creo también que esa juventud que él también tiene a los entrenadores como a mí me sucedió con Javier, como a Javier le sucedió con Miguel (Mejía Barón), que estábamos casi en el retiro, somos ese vínculo entre jugador-entrenador, en qué entre que todavía los conoces a mí todavía me tocó, tenemos que trabajar así y ser parte ayuda a que tengamos un tipo de esos y hoy no me queda más que desearle lo mejor todo su cuerpo técnico, todo el que acompaña a Javier como Rafa, como sus preparadores físicos, el auxiliar que tiene que es español, desearles lo mejor y creo que hoy todos tendríamos que jalar para el mismo lado para que a México le vaya bien”, finalizó Ambriz.

Por ahora Ignacio Ambriz se ocupa en los dos duelos que sostendrá su equipo, el Club Santos Laguna en la Leagues Cup frente al Atlanta United y el DC United, mientras que Javier Aguirre tendrá su debut en este tercer proceso el próximo 7 de septiembre en contra de Nueva Zelanda.