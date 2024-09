Ignacio Pussetto confiesa cómo se convirtió en héroe tras dormir en el hospital

Ignacio Pussetto se quiere ganar el cariño de todos los aficionados auriazules. El delantero argentino tuvo que dormir en un hospital previo al duelo ante Xolos, partido en el cual le dio el triunfo a Pumas y terminó convirtiéndose en un héroe.

“La idea mía era tratar de aportar si me tocaba, obviamente era la que más quería, convertir ayudó muchísimo, no sólo a mí, sino al grupo, necesitábamos un triunfo en ese partido, y creo que está reflejado este grupo, porque a varios nos ha pasado esto, ahora me tocó a mí, pero en su momento le tocó a alguno de los otros chicos que también estuvieron enfermos, llegaron justo al partido y trataron de estar para demostrar su compromiso con el grupo”, mencionó Pussetto en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Por otro lado, se animó a hablar acerca de su trayectoria en el viejo continente en clubes como Watford, Udinese o Sampdoria.

“Tanto en Inglaterra, como en Italia he aprendido muchas cosas, sobre todo en Italia, porque estuve mucho más tiempo y de ahí lo más importante que me llevé, obviamente los futbolístico, pero también las lecciones de vida que siempre llevaré conmigo, uno siempre va creciendo”, dijo el atacante.

Finalmente, se refirió a las diferencias entre las hinchadas italianas, inglesas, argentinas y la mexicana.

“En Argentina en mi forma de verlo son más pasionales, aunque desde que me tocó llegar a México lo que vi es que eran muy pasionales también, en Europa van más a ver un espectáculo, disfrutan de que su club gane, obviamente, cuando las cosas no salen te lo hacen saber, pero aquí y en Argentina es un muy diferente”, sentenció Ignacio.

Pusseto quiere volver a aparecer en momentos importantes para Pumas y anotarle al América este domingo en el estadio Ciudad de los deportes. Pumas buscará cortar una racha negativa de 10 años sin ganarle a los azulcremas en condición de visitante.

