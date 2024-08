Refuerzo de Pumas deja mal parado a Rogelio Funes Mori

Ignacio Pussetto quiere hacerse con un lugar privilegiado en la delantera de Pumas. El delantero argentino solamente necesitó de 27 minutos para estrenarse como goleador de los universitarios, mientras que Rogelio Funes Mori necesitó de 192 minutos para poder anotar su primer gol los del Pedregal.

La actualidad de Pumas

Pumas viene de caer ante Atlas en Guadalajara y ahora recibirá a Tigres en el estadio Olímpico Universitario. Varios equipos de la Liga BBVA MX volvieron mermados de la Leagues Cup y se vieron afectados en su partido de vuelta al futbol mexicano.

“Javier, Charal y Chiquete, son las bajas, o sea que no afectó, ya veníamos con las bajas, te corrijo. El caso de Javier es un chico que necesitamos dentro del plantel, es muy importante para el resto de los futbolistas que es una cosa que no es buena, vamos a trabajar para que el pueda estar, el cuerpo médico y así tenga su mejor versión”, fueron las palabras de Fernando Gago tras no pasar del empate en Monterrey ante Tigres.

Así están los grandes del futbol mexicano

El DT de los felinos, Veljko Paunovic, también se refirió al desempeño físico en el Volcán.

“Creo que es una parte fundamental, hay partidos que vas a ganar, porque tienes una capacidad técnica, las ejecutas, físicamente arrancamos muy bien y felicito a los muchachos, estuvimos haciendo buenas intensidades y otra parte es el desempeño físico que uno puede tener en el terreno de juego, sobre la dificultad que pueda tener, un resultado adverso, una expulsión, cualquier cosa que te pueda tocar, si nosotros aprendemos y saber cuándo nuestro corazón late hasta 200 por minuto nos estamos esforzando”, comentó el DT de Tigres.

Otro equipo que no consiguió un buen resultado en el regreso a la Liga BBVA MX fue el América, equipo que cayó ante Puebla.

“No jugamos bien, nos faltó una serie de cosas ante un rival que se paró muy bien en defensa. Generamos algunas situaciones y este tipo de partidos tienes que ser consistente, capitalizar las pocas opciones. Cuando mejor estábamos sufrimos el gol en contra. Es un partido qué teníamos que ganar, tenemos que encontrar la solución del juego que no lo estamos haciendo”, fueron las reacciones de Jardine luego de la caída ante la Franja.

