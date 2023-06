El futbolista de la Liga BBVA MX que jugaría con Lionel Messi

El defensa chileno Igor Lichnovsky fue el extranjero sacrificado de los Tigres para el próximo torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, pues no entró en planes del cuerpo técnico de los norteños encabezado por el uruguayo Robert Dante Siboldi.

“El defensor chileno Igor Lichnovsky busca un nuevo destino ya que no formará más parte del primer equipo de #Tigres , fue ofrecido a varios clubes, entre ellos #InterMiami de la MLS y también a #CruzAzul”, publicó un medio argentino por medio de Twitter.

“Por reglamento nada más registramos a nueve y el jugador no formado que no será registrado es Igor Lichnovsky. Es cuestión de reglamento, debemos tener nueve extranjeros y sentimos que en lo defensivo tenemos más gente, estamos más cubiertos y por eso no registraremos a Igor”, señaló el directivo felino, Antonio Sancho en una conferencia de prensa.



El defensor de 29 años estaría en busca de nuevo equipo para continuar su carrera como jugador profesional, tras su salida del actual campeón del futbol mexicano, los Tigres.

Medios argentinos reportan que Lichnovsky podría llegar a la MLS con el Inter de Miami, pues fue ofrecido al equipo propiedad de el astro inglés, David Beckham, el cuadro de los Estados Unidos ha sufrido en la parte defensiva y el fichaje del chileno caería muy bien a la plantilla.

Messi y su posible debut con el Inter de Miami

Los ojos del mundo estarán puestos en la ciudad de Miami, pues según el dueño del equipo Inter de Miami, Jorge Mas, dijo que posiblemente el primer encuentro de la “Pulga”, Lionel Messi con su nuevo equipo sería el 21 de julio en el DVR PNK Stadium contra la Máquina de Cruz Azul.

