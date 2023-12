Igor Lichnovsky se quería retirar antes de llegar al América

Terminó el Apertura 2023 y el Club América se reencontró con el campeonato tras cinco años; pero en este semestre hubo quienes jugaron su primera campaña como azulcremas y tras un semestre, pueden festejar el título.

Uno de ellos es Igor Lichnovsky, quien disputó su primer partido con las Águilas en la octava jornada de la fase regular, pocos días después de que se anunciara su préstamo al club capitalino, después de oficializar su salida de Tigres, justamente a quienes derrotaron 3-0 en la final.

Igor Lichnovsky se quería retirar del futbol

El defensa chileno tardó poco en acoplarse a los de Coapa, empezó como titular en el Clásico Nacional y en apenas dos partidos, marcó su primer gol bajo la dirección de Andre Jardine. Se consolidó como el central titular del equipo y participó en todos los partidos de la liguilla.

Ahora, puede festejar un campeonato más en México y su primero con América, pero después de alzar el trofeo, Lichnovsky habló sobre su llegada a la capital y al equipo, así como las dificultades que atravesó que lo llevaron a pensar en el retiro del futbol profesional.

“Parece una locura, porque las cosas que hablé con mi familia cuando se me informa el tema de mi futuro en Tigres, les dije que no tenía muchas ganas de continuar, me decepcioné un poco”, contó, “tenía opciones y faltando dos, tres días para que se cerrara esto, llega lo de América y se da”, continuó.

Pero para tomar la decisión de reforzar a las Águilas, fue apoyado por su esposa y por sus amigos, quienes le alentaron para continuar con su carrera profesional y jugar así su novena temporada en México.

“Saquen ustedes sus conclusiones, pero tuve un envión anímico de querer hacer algo importante. Ya me había tocado ser campeón con Necaxa, con Cruz Azul, con Tigres y no sé si lo decía tan en serio, pero a todos desde que llegué les dije: vamos a ser campeones, y wow, termina pasando”, agregó el zaguero central.

Su llegada al América se dio en forma de préstamo durante un semestre, por lo que en el parón de fin de año, podrían comenzar negociaciones para que se quede en el equipo durante más tiempo.