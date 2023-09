Tigres lo descartó, pero no lo pudieron vender. Ahora se reintegraría al plantel

A pesar de que la directiva de Tigres lo había descartado para este torneo y que lleva tres meses sin actividad, el futbolista Igor Lichnovsky podría volver a jugar con el conjunto regiomontano en el Apertura 2023.

Apenas en el verano se anunció que el zaguero chileno no entraba en planes del proyecto de Robert Dante Siboldi para poder liberar un plaza de jugador ‘No Formado en México’ (NFM) para cumplir con el reglamento.

Igor Lichnovsky sin acomodo en la Liga MX

Desde entonces la dirigencia del conjunto de la UANL le ha buscado acomodo a Lichnovsky en otros clubes, incluso han señalado que recibieron varias ofertas, pero hasta el momento ninguna se ha concretado.

De acuerdo a medios locales, el defensa chileno no ha querido aceptar las diferentes opciones que le han presentado por la cuestión económica y prefiere que le sigan pagando su contrato con Tigres, a pesar de que no juegue y tenga que entrenar por separado para no perder la forma física.

De hecho esta semana Igor reapareció en la práctica en el ‘Volcán’, lo que ha despertado los señalamientos que indican que la directiva auriazul contempla volverlo a integrar a la plantilla. Esto después de que se liberó una plaza de NFM después del traspaso del uruguayo Nicolás ‘El Diente’ López al Club León.

Aunque los planes iniciales era traer un refuerzo en otra posición que no fuera la defensa, pero al no conseguir todavía nada y con el cierre de registros en puerta, se abre la opción reglamentaria de incluir a Lichnovsky nuevamente.

Cabe recordar que el defensa chileno llegó a la Sultana del Norte en el 2022 con muchas expectativas y terminó jugando 52 partidos en el club, siendo parte de la plantilla que conquistó el título en el Clausura 2023. Aunque Igor se quedó en la banca en los dos encuentros de la final contra Chivas y su último duelo oficial con los Tigres se remonta al duelo de vuelta de semifinales contra los Rayados el pasado 20 de mayode este año.

Desde entonces van tres meses sin que el zaguero sudamericano juegue un partido, lo que mantiene más incertidumbre sobre su futuro.

