Igor Lichnovsky asegura en Cruz Azul fue discriminado por su religión

Igor Lichnovsky ha vuelto a ser relevante en el futbol mexicano tras ganarse un lugar como titular en el América. El zaguero retomó el nivel con el que llegó a jugar en Cruz Azul, pero en donde atravesó momentos complicados.

En una entrevista para Latino Podcast, reveló que cuando jugaba para la Máquina Cementera, sufrió discriminación por parte de algunos elementos a los que no les gustaba que practicara la religión cristiana.

“Nos reuníamos en casa y mi religión comenzó a hacer ruido, ya que yo invitaba a la gente a mi casa y directamente les decía que les quería contar sobre la Biblia. Esto en el club donde estaba se comenzó a comentar: ‘No nos gusta lo que hace Igor’, porque en el futbol se tiene la creencia de que este tipo de futbolista es débil y yo no lo era, pero algunos lo interpretaban así”, explicó el surgido en la Universidad de Chile.

Santi Giménez revela a Lichnovsky lo que se decía en el vestidor

Lichnovsky, quien tras su paso por el conjunto celeste emigró al futbol de Arabia Saudita, en donde nunca se sintió cómodo, relató que en una comida en la que estaba con Santiago Giménez, jugador del Feyenoord pero que en aquel momento también jugaba en Cruz Azul, se enteró de que dentro del vestidor se hablaba sobre sus actividades religiosas.

“Hubo un momento, en un asado con él, que juega en Holanda, en el que me dice: ‘A tal persona se le salió que no le gustaban los cristianos en el equipo, no le gustaba lo que hace Igor’, entonces empezaron voces extrañas, aunque yo lo seguía haciendo”.

Tras su paso por Arabia Saudita, Lichnovsky regresó a la Liga BBVA MX para jugar con los Tigres, en donde lo consiguió estabilidad. En un movimiento sorpresivo, el América lo fichó a la mitad del torneo pasado, y fue una pieza importante en el título de las Águilas de André Jardine.