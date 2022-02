Carlos Acevedo: “La ilusión de ir a selección la tengo siempre”

Tras vivir su primera convocatoria con la Selección Azteca en diciembre de 2021, Carlos Acevedo, arquero de Club Santos, aceptó que lo decepcionó no entrar en la convocatoria para los partidos eliminatorios ante Jamaica, Costa Rica y Panamá.Sin embargo, no pierde la esperanza de volverse a vestir de verde nuevamente.

“La vida a veces no es como quisiéramos, pero siempre tengo la ilusión de poder aparecer. Ahora no se dio, tengo que seguir trabajando para aparecer en la próxima (convocatoria). Mi ilusión y mis sueños siempre estarán intactos. Sé que en México hay grandes arqueros. Mi ilusión y sueño de vestir esa playera lo tengo siempre y tengo la esperanza de poder aparecer. Quedan muchos partidos para hacer bien las cosas para poder vestirla” declaró Acevedo en conferencia.

¡Disfruta el México vs Panamá este 2 de febrero!

Por otro lado, el portero santista, también habló del momento negativo que vive su equipo. Santos sigue sin ganar en el presente torneo de Liga BBVA MX y en la jornada 4 se enfrentarán con el actual campeón, Atlas en Guadalajara, club con el que ha aumentado la rivalidad en los últimos campeonatos.

“Si hay una rivalidad, no solo en jugadores, también en afición. Es un partido que tenemos que ganar si o si, para revertir el mal paso de las primeras jornadas. Ante un rival como Atlas, vestiría mucho para nosotros, queremos ganar, ir al Jalisco a triunfar y traer esos tres puntos” aseguró el portero lagunero.

Te puede interesar: El fichaje que le robaría Cruz Azul a Boca Juniors

Estos son los resultados del Santos Laguna en las primeras fechas

Empate 1-1 con Tigres; derrota de visita en Toluca por 3-1 y otro tropiezo en casa frente a Necaxa por 4-1. Ocho goles en contra y solo un empate.Acevedo se mostró molesto por estos resultados.





“Un poco frustrado por la cantidad de goles que he recibido, sé que no debemos estar hasta abajo en la tabla. Solo nos queda trabajar a marchas forzadas para tener un mejor rendimiento en la cancha. No dejar de lado el tema mental, que se tiene que trabajar aún más.”

Te puede interesar: Este es el número que usará José Juan Macías con Chivas

Además, aprovechó para mandar un mensaje a la afición que se mantiene molesta por el arranque del campeonato.

“La afición está en su derecho de exigir resultados, les gusta estar en los primeros planos. Sé cómo se sienten, lo vivo día con día, pero les pido que confíen. Nosotros damos la cara en las buenas y en las malas. Debemos seguir teniendo fe en el plantel.”