¿Se va Brunetta? Directivo de Tigres se refirió al futuro del delantero

La directiva de los Tigres ya dio una postura ante los rumores de los últimos días sobre un supuesto interés de algunos equipos internacionales para hacerse de los servicios del argentino Juan Brunetta.

Crédito: Mexsport

Gerardo Torrado, vicepresidente deportivo del equipo de la UANL, reveló que el mediocampista se encuentra entrenando al cien por ciento con el equipo en busca de revertir la situación que atraviesan, pero que hay aspectos que no están en sus manos.

“Entendemos que el mercado, mientras esté abierto, habrá y podrán venir ofertas, no nada más por Juan, sino por más jugadores, entendemos. Somos gente de futbol”, declaró durante una conferencia de prensa este 14 de agosto.

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Los equipos que tienen a Juan en la mira

De acuerdo a diferentes medios, el Al-Diriyah de Arabia Saudita tendría a Brunetta en el radar, además de que también sonó que el River Plate de Argentina lo tendría como una posibilidad de refuerzo.

“En caso de que llegara a haber alguna propuesta muy interesante por alguno de ellos, nos juntaríamos todas las partes involucradas, analizaríamos la situación, montos, tiempos, mercado, para poder tomar la mejor decisión para el proyecto y para el equipo”, añadió Torrado.

Sin sorpresas el mercado de pases para Tigres

A pesar de que ha sido un mercado de traspasos con muchos movimientos para los Tigres, el dirigente señaló que esto se debe a la calidad de los elementos que hay en la plantilla, lo que es muy interesante para clubes de otros países.

“No me sorprende que un jugador de la capacidad que tiene Juan, pues que tenga muchas novias y así es el fútbol”, indicó.

Sin embargo, Gerardo Torrado destacó el compromiso que mantiene Brunetta en un momento complicado para la institución.

“Lo está mostrando en la cancha y te digo, yo lo veo trabajar todos los días. Está muy tranquilo, 100% enfocado en el día a día junto con todos su junto con todos sus compañeros para poder darle vuelta a esta situación”, afirmó.