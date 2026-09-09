Ex entrenador de Héctor Moreno en España, sería el nuevo entrenador de la Hormiga González en el Olympiacos de Grecia

El jugador mexicano Armando Hormiga González se quedó sin entrenador de forma sorpresiva, luego de que el Olympiacos despidiera a José Luis Mendilibar tras dos años y medio en el equipo griego; ahora el estratega también español Imanol Alguacil sería quien tome el cargo como DT de la escuadra.

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La Hormiga González, quien llegó hace tres semanas a Grecia para sumarse con el Olympiacos, venía trabajando bien con Mendilibar, sin embargo, se cree que en la alta directiva hubo una fractura y desde entonces la relación se desgastó hasta el punto de separar los caminos del piloto que le dio importantes campeonatos a dicho equipo.

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Imanol Alguacil, se apunta como la opción más adelantada para tomar el cargo de entrenador

De acuerdo a la prensa en España, quien tome el puesto de entrenador en el Olympiacos, es el entrenador ibérico Imanol Alguacil, quien estaría en la mira también del Valencia de La Liga, situación que se podría definir en breve porque ambos equipos están en plena competencia y necesitan ocupar el puesto y trabajar en el nuevo proyecto.

Imanol Alguacil en su trayectoría como entrenador de futbol, tiene experiencia en la Real Sociedad en el Al Shabab; en el cuadro de la Sociedad en su momento entrenó a Héctor Moreno y llegó casi cuando Carlos Vela se marchaba de la escuadra en la que fue ídolo.

Con estos rumores de Imanol Alguacil al Olympiacos, también la afición no se ha tardado en reaccionar, y en las redes sociales de Alguacil ya colocan algunas peticiones, comentarios o bienvenida a este también ex jugador.