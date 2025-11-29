Así ha sido el impactante cambio físico de Batista, exluchador de WWE

Batista es uno de los luchadores más destacados de la historia de la WWE . Sin embargo, aún no ha sido incluido en el Salón de la Fama de la entidad. Si bien permanece retirado de la disciplina deportiva, continúa activo en el mundo de la actuación.

Quien en realidad se llama Dave Bautista, fue una de las caras principales de la empresa a inicios de los años 2000. Esto se debió al éxito en su etapa Evolution y la rivalidad que forjó con Triple H, John Cena y The Undertaker. En la actualidad, su físico es diferente a esos años.

El impactante cambio físico de Batista después de la WWE

Una de las características más imponentes de Batista en la entidad era su físico. Llegó a pesar 131 kilos de pura musculatura. Por esto mismo entraba en la categoría de los pesos súper pesados.

Con el paso del tiempo y su carrera en la actuación, tuvo que adaptar su cuerpo a los diversos personajes que ha encarnado. En algunas oportunidades, debió perder mucho peso hasta quedar notablemente delgado. En la actualidad, continúa entrenando con una musculatura óptima para sus 56 años.

¿Qué películas hizo Dave Bautista luego de dejar de competir en lucha libre?

Dave Bautista como actor saltó a la fama por encarnar a Drax en Guardianes de la Galaxia (2014) de Marvel, pero antes había participado de producciones como El hombre de los puños de hierro, Riddick y The Scorpion King 3: Battle For Redemption.

Luego de pasar por la primera entrega de Marvel, fue parte de los elencos de las películas Blade Runner 2049, Parachute, Dune II y The Last Showgirl. Actualmente, el exluchador se encuentra grabando el doblaje de la película Aang: The Last Airbender.

Batista es, junto con La Roca y John Cena, uno de los luchadores más exitosos en el mundo del cine. Pero como deportista, antes de dejar la lucha libre en 2010, ganó 6 títulos mundiales en la WWE cuando formó parte de Evolution. Se retiró en 2019 luego de perder un combate ante Triple H en WrestleMania 35.