Ella es la esposa del gimnasta mexicano Daniel Corral que muy pocos conocen: una historia de amor poco común
Daniel Corral y Antonieta Gaxiola son deportistas y se conocieron en un popular programa transmitido por TV Azteca
Daniel Corral pasó a la fama nacional gracias a su participación en Exatlón, que fue transmitido por TV Azteca. Sin embargo, eso no fue lo más importante que le ocurrió al gimnasta mexicano; pues el medallista olímpico conoció al amor de su vida allí. Sí, es que Corral y Antonieta Gaxiola comenzaron su particular y poco común romance estando en el programa.
Resulta que el gimnasta Daniel Corral, que lucía muy diferente en la primera temporada , presume casi a diario a su pareja Antonieta, su novia desde 2016 y su esposa desde 2023. Además, ambos suben fotos a Instagram donde se los suele ver de vacaciones, disfrutando de la vida juntos. Seguramente algo impensado cuando ingresaron a Exatlón hace una década.
¿Quién es Antonieta Gaxiola, deportista y esposa de Daniel Corral?
Teniendo casi la misma cantidad de seguidores en sus redes sociales, Antonieta Gaxiola también presume habitualmente a su esposo, a quien conoció en Exatlón. Ella es una ciclista de élite, que compite sobre todo en pista. Junto a su hermana, Daniela Gaxiola, fundaron GaxGo Cycling Club, una “comunidad ciclista & shop”.
Más allá de mostrarse mucho en ciclismo de pista, Antonieta Gaxiola (28 años) en septiembre de 2020 ganó el Campeonato Nacional Mexicano de Carreras en Ruta. Es decir, sabe destacarse en ambos escenarios.
Hoy día, Antonieta disfruta de su gran pasar profesional como deportista, empresaria y esposa de Daniel Corral, otro amante del deporte que, a sus 35 años, parece haber encontrado al gran amor de su vida en esta ciclista de élite mexicana. Una historia de amor tan curiosa como envidiable.
Los logros deportivos de Daniel Corral
- Medalla de plata y medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010 (salto de caballo y por equipos).
- Dos medallas de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014 (Anillos y Barras Paralelas).
- Dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 (barras paralelas y caballo con arzones).
- Medalla de bronce en Juegos Panamericanos de Toronto 2015 (Caballo con Arzones).
- Medalla de oro, plata y bronce en Pre Olímpico de Londres 2012 (barras paralelas).