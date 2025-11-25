WWE Survivor Series 2025: Cartelera, día y horario de transmisión

El último fin de semana del mes traerá consigo uno de los eventos más importantes que la WWE tendrá a lo largo del año. Survivor Series 2025 es una completa realidad, por lo que aquí conocerás la cartelera actualizada, el día y horarios de transmisión al interior del país.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Survivor Series forma parte de uno de los cuatro eventos más importantes que la WWE tiene en el año junto a Wrestlemania, SummerSlam y Elimination Chamber. Ante ello, la empresa ha tirado la casa por la ventana con una cartelera llena de estrellas de renombre mundial.

¿Cuál es la cartelera oficial para WWE Survivor Series 2025?

Hasta el momento son cuatro los combates confirmados que la WWE planea para Survivor Series, aunque estos pueden aumentar conforme la semana avance. El primero de ellos tiene como protagonistas a Stephanie Vaquer en contra de Nikki Bella, las cuales se enfrentarán por el Campeonato Mundial Femenino.

La presencia de un luchador con sangre mexicana está confirmada gracias a Dominik Mysterio, quien se medirá a John Cena por el Campeonato Intercontinental. Vale decir que el año de Dominik ha sido por demás espectacular, por lo que algunos lo consideran el rostro a futuro de la WWE.

Finalmente, están las dos luchas (varonil y femenil) que se llevan las miradas de este show. En las mujeres habrá un cinco contra cinco entre Rha Ripley, Alexa Bliss, Iyo Sky, AJ Lee y Charlotte Flair ante Nia Jax, Lash, Asuka, Becky Lynch y Kairi. Por su parte, en la rama varonil Cody Rhodes, CM Punk, Roman Reigns, Jey y Jimmy Uso se medirán a Logan Paul, Bron Breakker, Bronson Reed, Brock Lesnar y Drew McIntyre.

Survivor Series 2025: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el evento de la WWE?

WWE Survivor Series 2025 se llevará a cabo en el Petco Park de San Diego, California, este sábado 29 de noviembre. El evento comenzará en punto de las 17:30 horas en el centro del país, y este será transmitido a través de la plataforma de streaming Netflix completamente en vivo.