A cuánto asciende realmente la fortuna de Hirving “Chucky” Lozano: ¿es de los mejor o peor pagados?
El ex Pachuca y Napoli, ‘Chucky’ Lozano, gana más de 100 millones de pesos en el San Diego de la MLS
Hirving Lozano –que recibió importante anuncio de Javier Aguirre en la Selección Mexicana– es uno de los futbolistas mejores pagados de la MLS y también es uno de los futbolistas nacidos en México con patrimonio más elevado, producto de haber jugado varios años en Europa y tener grandes salarios desde hace 10 años.
Resulta que, según distintos reportes, ‘Chucky’ Lozano tiene una fortuna calculada en aproximadamente 25 millones de euros. Si bien estas cifras no son oficiales ni confirmadas por ningún futbolista, se sabe que el delantero de 30 años con pasado en Pachuca –equipo que podría dejar escapar a una figura– ha acumulado mucho dinero por sus años en Europa.
En cuanto a su salario, Hirving Lozano es uno de los jugadores mejores pagados de Estados Unidos, superado únicamente por Lionel Messi y otras tres estrellas de primer nivel mundial. De hecho, el salario supera los 100 millones de pesos mexicanos, según la tasa de cambio actual. El San Diego de la MLS le paga un muy buen dinero al punta ex Napoli y PSV.
Los 10 mejores salarios de la MLS, con ‘Chucky’ Lozano dentro
De acuerdo a la información del sitio Capology, especializado en salarios de los futbolistas, estos son los 10 jugadores mejores pagados de la MLS, con el mexicano ‘Chucky’ Lozano en el quinto lugar (sueldo anual bruto):
- Lionel Messi (38 años, Inter Miami, Argentina): 12 millones de dólares
- Heung-min Son (33 años, LAFC, Corea del Sur): 10.3 millones de dólares
- Sergio Busquets (37 años, Inter Miami, España): 8.5 millones de dólares
- Miguel Almirón (31 años, Atlanta United, Paraguay): 6.05 millones de dólares
- Hirving Lozano (30 años, San Diego FC, México): 6 millones de dólares
- Jordi Alba (36 años, Inter Miami, España): 6 millones de dólares
- Emil Forsberg (33 años, NY Red Bulls, Suecia): 5.4 millones de dólares
- Riqui Puig (26 años, LA Galaxy, España): 5.1 millones de dólares
- Jonathan Bamba (29 años, Chicago Fire, Costa de Marfil): 5 millones de dólares
- Christian Benteke (34 años, DC United, Bélgica): 4.5 millones de dólares
- Carles Gil (32 años, NE Revolution, España): 4.25 millones de dólares.