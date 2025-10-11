La impresionante diferencia entre Argentina y México en el Mundial Sub-20 de Chile 2025

México y Argentina serán protagonistas de un duelo histórico en Chile en el marco de los cuartos de final del Mundial Sub-20 2025 . Si bien es cierto que en la previa se trata de un partido parejo, existe una enorme diferencia en un apartado concreto: lo económico. Resulta que el plantel de Argentina cuesta casi el doble que el equipo mexicano, haciendo que los sudamericanos sean favoritos a llevarse la llave.

Según el sitio especializado en transferencias, Transfermarkt, la plantilla de la Selección Mexicana está tasada en 35,2 millones de euros, mientras que Argentina está valorada en 61,8 millones de euros. Existe una diferencia de poco más de €25,000,000 entre ambos equipos, por lo que los sudamericanos llegan con una leve ventaja a los cuartos de final del Mundial Sub-20 .

Argentina cuesta más del doble que México en el Mundial Sub-20

El precio de los jugadores de México no definen su juego

Es una realidad que la plantilla mexicana es más barata que la argentina, pero en rendimiento son muy similares. Ambos equipos llegan a estos cuartos invictos, pues ninguno perdió durante la fase de grupos y, obviamente, en los octavos de final. Jugadores como Gilberto Mora y Hugo Camberos se han destacado a pesar de tener un valor de mercado bajo respecto al nivel demostrado.

En cuanto a números, México llega al partido contra la ‘Albiceleste’ con dos empates y dos victorias, con un saldo de 9 goles a favor y 5 en contra. Mientras que por el lado de Argentina, acumulan cuatro victorias con 12 tantos a favor y solamente 2 en contra. Cabe destacar que la Selección Mexicana se ha enfrentado a rivales de mayor nivel como Brasil, España y Marruecos.

Los jugadores más caros de la plantilla de Argentina Sub-20

Maher Carrizo (Vélez): 10 millones de euros Gianluca Prestianni (Benfica): 8 millones de euros Julio Soler (Bournemouth): 8 millones de euros Álvaro Montoro (Botafogo): 8 millones de euros Mateo Silvetti (Inter Miami): 5 millones de euros.

Los futbolistas más valiosos de la plantilla de México Sub-20