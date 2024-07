La IMPRESIONANTE muestra de humildad del Dibu Martínez

Argentina se enfrentará a Colombia en la Final de la Copa América 2024 este domingo 14 de julio a las 6:00 pm, en el Hard Rock Stadium.

Emiliano “Dibu” Martínez va a jugar su cuarta final con la Selección Argentina este domingo 14 de junio, en el duelo correspondiente a la Final de la Copa América 2024 .

“Dibu” en esta edición del torneo sudamericano, ha sido un factor clave para que la Albiceleste haya llegado a la final ante Colombia, pues destacó en la tanda de penaltis que tuvo ante Ecuador en los Cuartos de Final.

El arquero de 33 años atajó dos penaltis cruciales para darle el pase a la siguiente fase a los actuales campeones de certamen sudamericano.

Ante esta gran actuación en la Copa, Emiliano dijo lo siguiente respecto a que lo diferencia del resto en la tanda de penales.

¿ES SUERTE O EXPERIENCIA?

Dibu Martínez, sobre los penales atajados, en conferencia:

“Para mí los penales son 100% suerte. Tú puedes estudiar mucho, pero no todos los penales son iguales. He agarrado penales totalmente opuestos a lo que había estudiado. A veces no te acuerdas, juegas 120’ y no tienes tiempo de recordar”.

“Tengo un gran entrenador de arqueros y un grupo que me ayuda a tomar las decisiones muy fácil. Tenés que salir justo a tiempo. Si salís un cachito antes podés no agarrarlo y mismo si van bien pateados es difícil agarrarlos. Trato de concentrarme, mirar la pelota y no el jugador. Que sea lo que Dios quiera”.