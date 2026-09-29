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¡INCREÍBLE! Futbolista del América promedia más de un gol por partido en el Apertura 2026

Geyse Ferreira lleva 13 goles al momento en el presente semestre y lidera la tabla de goleo en el Apertura 2026 tras nueve jornadas disputadas.

América Liga MX
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Canterana del Corinthians, pasado en el Futbol Club Barcelona y desempacada para la Liga MX Femenil procedente del Manchester United, con estos antecedentes pensamos en una crack y la realidad es que lo es. Geyse Ferreira llegó al futbol mexicano tras su paso por las Red Devils y no ha desilusionado en ningún momento. La delantera brasileña de las Águilas del América lleva 15 tantos en apenas nueve jornadas disputadas en el Torneo Apertura 2026 y no pinta para que se detenga ahí.

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La sudamericana promedia más de un gol por cotejo en el presente semestre y es la líderesa en la tabla de goleo en el certamen femenil por encima Enyerliannys Higuera del Atlético San Luis que suma 12 tantos en lo que ha sido un torneo de ensueño para ella. Ferreira se hace presente en las redes cada 47 minutos y puede ser la llave a la ofensiva para que las Águilas sueñen con el bicampeonato y por hacer un buen papel en la Copa de Campeonas.

Líderes tras nueve fechas

El Club América FemenIl suma ocho triunfos y un empate tras nueve jornadas del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y es el único cuadro invicto del certamen. Fue el Atlas de Guadalajara el único equipo que le ha podido sacar puntos al conjunto de Coapa tras su empate a un tanto en patio azulcrema.

Finalmente, no es secreto que Ferreira podría recibir ofertas del balompié extranjero por lo que veremos si el cuadro capitalino puede retenerla o serán sus últimos minutos en la Liga MX.

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