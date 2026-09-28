La posible alineación de la Selección Mexicana para enfrentar a Perú en la Fecha FIFA

Segundo examen para la Selección Mexicana de Futbol de Rafael Márquez y esta vez será ante su similar de Perú. Tras el empate a un gol con Colombia hace unos días, el combinado mexicano viajó a Nueva Jersey para encarar el segundo duelo en la presente Fecha FIFA y en el papel, el director técnico probará una alineación alternativa ante un combinado de menor jerarquía que el cafetero.

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Para el duelo de este martes 29 de septiembre a las 7:00 pm frente al cuadro inca, Márquez probaría suerte de inicio con futbolistas como Alex Padilla, Santiago Gimenez, Álvaro Fidalgo, Jéremy Márquez o Víctor Guzmán. Ante Colombia en la casa de los Baltimore Ravens, el director técnico nacional puso a parácticamente un 11 mundialista a excepción de Hirving Lozano.

Posible alineación de México para enfrentar a Perú

Portero: Alex Padilla

Defensas: Mateo Chávez, Víctor Guzmán, Johan Vásquez y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Jéremy Márquez, Orbelín Pineda e Isaías Violante

Delantero: Santiago Gimenez

Cabe recordar que, este será el segundo partido de cuatro compromisos que tiene pactado la Selección Mexicana de Futbol en esta Fecha FIFA por lo que es vital gestionar cargas. Tras este cotejo ante el cuadro rojiblanco, Márquez y compañía tendrán que verse a las caras con Estados Unidos y Chile el sábado 3 de octubre y el martes 6 de octubre respectivamente.

México vs Perú por TV Azteca

El segundo partido de la era Rafael Márquez lo podrás disfrutar TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca a través de Azteca Siete, la App VIVO y la página de en vivo de Azteca Siete este martes 28 de septiembre en punto de las 6:50 pm con el mejor equipo de transmisión deportiva del país.