El increíble registro de Efraín Juárez como DT de los Pumas

Los Pumas de Efraín Juárez mantienen un récord invicto cuando juegan de visitante, los universitarios rescataron el empate en su visita a Vancouver por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup en los últimos minutos del partido con una anotación del panameño Adalberto Carrasquilla, sumando su cuarto juego fuera de casa sin conocer la derrota.

“Volvemos a hacer un gol viniendo de atrás. Hay muchas cosas positivas, pero también cosas que corregir. Entendiendo eso, veremos quién está listo para el partido del fin de semana y así sucesivamente. Somos un equipo que va partido a partido. Hoy tenemos el partido más importante y, bajo esta circunstancia, siempre trato de poner al mejor equipo para poder competir”, señaló el técnico universitario.

¿Cuándo juega pumas la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions contra Whitecaps?

La vuelta de los cuartos de final de la Concachampions entre Pumas y Vancouver se jugará el próximo miércoles 9 de Abril en el Olímpico Universitario, los felinos buscarán aprovechar la condición de local para conseguir el boleto a las semifinales del torneo.

“Me parece que el equipo hace un partido espectacular en todos los sentidos: mete, corre, lucha. Todo lo que hablamos de esa garra puma, hoy se demostró. Fue una cancha difícil, pero estoy muy orgulloso de mi equipo. Obviamente hay que mejorar, siempre hay que mejorar. Tampoco es para echar las campanas al vuelo, siempre hay que trabajar partido tras partido. Pero lo que me deja tranquilo es que todos los rendimientos tienen que ir un poquito para arriba. No me gustan esos picos de rendimiento, necesito un equipo contundente, pero que al mismo tiempo tenga estabilidad”, añadió el técnico universitario.

