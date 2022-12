La indirecta que Jesús Gallardo le dio a un compañero sobre Europa

Jesús Gallardo se ha convertido en un hombre de peso dentro del vestidor de Rayados debido a que ya cuenta con más de cuatro años dentro de la institución regiomontana.

El tabasqueño regreso a Monterrey tras su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la Selección Azteca, en la que no lograron superar la fase de grupos, situación que no sufrían desde el Mundial de Argentina 78.

“Primero que nada, feliz de estar aquí en Rayados, fue un Mundial creo que bien, al igual que la afición estoy dolido, queríamos más, buscábamos más, no se dio, estamos dólidos por lo que pasó, hay que darle la vuelta a la hoja y mirar hacia adelante”, confesó el lateral izquierdo de la Pandilla sobre sus sentimientos posterior a su participación en Qatar 2022.

Resumen: Rayados 0-0 Pachuca | Jornada 17 | Liga BBVA MX

Te puede interesar: Chivas buscaría a jugador de Pumas para el Clausura 2023

El tema Europa es constante dentro de Rayados

El tema de Europa ha rondado el Barrial en los últimos meses, debido al interés que llegó a tener el club ruso Dinamo de Moscú por el defensor mexicano Cesar Montes y su molestia por la falta de apoyo de la directiva Rayada en lograr la transferencia y tener su primera experiencia en el futbol europeo.

César Montes completó su transferencia al Espanyol

En las últimas semanas el Espanyol de Barcelona había fijado su atención en adquirir al “Cachorro”, pero rumores indican que tras su gran participación en Qatar 2022, los directivos de Monterrey tomaron la decisión de solicitar más dinero para dejarlo salir, situación que provocó que el club catalán no continuara con su intención de adquirirlo.

Te puede interesar: Chivas habría ofrecido 7 millones de dólares por su nuevo delantero

En rueda de prensa Gallardo mencionó que no existe diferencia entre ser jugador de los Rayados de Monterrey y algún club del viejo continente, debido a que no les falta nada de lo que les pueda ofrecer una institución en Europa.

“La verdad que estoy muy feliz de jugar en Rayados, estar en Rayados es como estar en un equipo de Europa. Tiene muchas instalaciones bonitas, el estadio, la afición, todo es increíble aquí en Rayados, también la gente que trabaja, estoy muy contento y muy feliz de estar aquí. Obviamente me gustaría jugar en Europa, pero si no pasa no me quita el sueño, estoy feliz aquí. Hay jugadores que pueden luchar para estar en Europa, pero estoy tranquilo en estar en esta institución tan grande”, comparó Jesús Gallardo a Monterrey con clubes europeos.