Fue campeón del Mundo con Argentina, lo buscó uno de los grandes de España pero prefirió Inglaterra

Cristian “Cuti” Romero salió al paso de los rumores sobre su continuidad en Tottenham y negó con contundencia que haya pedido irse del club: “Nunca dije que me quería ir de Tottenham”, aseguró el defensor en la rueda de prensa previa al debut del equipo en la Champions League. Con la frase, Romero intentó cerrar la puerta a las especulaciones que lo vincularon con varios clubes durante el último mercado de pases.

Te puede interesar: ¡UNA LOCURA! Venden tarjeta de Lionel Messi en cifra récord en el mercado

Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional

¿Las quejas de “Cuti” Romero eran buscando irse de los Spurs?

El central argentino, figura dentro y fuera de la cancha para los Spurs, recordó que su intención siempre fue la de permanecer y aportar al proyecto que se está construyendo en Londres. Las versiones sobre un presunto interés del Atlético de Madrid y otras ofertas surgieron después de episodios públicos en los que Romero mostró frustración con la estructura del club, pero el jugador enfatizó que esas reacciones no significaron una voluntad expresa de abandonar la institución.

La aclaración llega en un momento clave: Romero recientemente renovó su contrato y ha asumido un papel predominante en el vestuario, lo que, según evidencia un compromiso de ambas partes para apuntar alto en la temporada que comienza. La transformación institucional en el club y la llegada de un cuerpo técnico con nuevo impulso también han sido citadas como factores que ayudaron a rebajar las tensiones del pasado.

¿Romero tiene mala reputación en la Premier League y en Europa?

Además de negar la intención de salida, Romero se refirió a su imagen pública: admitió que tiene “mala reputación” por su estilo de juego agresivo, pero defendió la forma en que aprendió a jugar en Argentina y reiteró que no busca perjudicar a compañeros ni rivales; su prioridad, dijo, es el rendimiento colectivo y la ambición del equipo.

En el plano deportivo inmediato, Tottenham afronta la Champions con Romero como uno de los referentes defensivos y con la intención de que su liderazgo dentro del campo ayude a consolidar al equipo en competiciones europeas. Sus declaraciones buscan, por ahora, poner fin a las especulaciones y centrar la atención en la competencia.

Te puede interesar: La INCREÍBLE hazaña que logró Kylian Mbappé con el Real Madrid