¡INESPERADO! Se filtró el color del primer monoplaza que conducirá Sergio “Checo” Pérez con Cadillac

A pocos días de su presentación oficial, una imagen filtrada del monoplaza de Cadillac comenzó a circular en redes sociales y encendió la conversación en el paddock de la Fórmula 1. La fotografía, captada dentro de las instalaciones de la marca estadounidense, permitió ver por primera vez el auto sin camuflaje y confirmó que el diseño final sí será mayoritariamente blanco, con vivos en color negro.

La filtración reforzó las versiones que habían surgido semanas atrás, cuando renders no oficiales mostraban un monoplaza de base clara con detalles sobrios, alejados de la estética oscura que muchos esperaban para el proyecto debutante de F1. Aquellas imágenes conceptuales generaron especulación, pero nunca fueron avaladas por el equipo.

El contraste entre los colores filtrados y los tonos institucionales tradicionales de Cadillac llamó la atención, ya que el blanco se impone como protagonista en una apuesta visual distinta a lo anticipado.

Cabe recordar que durante el shakedown realizado en Barcelona a finales de enero, el auto que condujo Checo Pérez no lució este diseño. En aquella ocasión, Cadillac utilizó una decoración provisional de camuflaje, con fibra de carbono expuesta en negro y patrones geométricos en tonos plateados y grises. El equipo explicó que ese esquema temporal buscaba ocultar soluciones aerodinámicas clave antes de la presentación oficial, además de marcar simbólicamente el nacimiento de la escudería.

¡¡EL CADILLAC SERÁ UN AUTO BLANCO!! 🤍✨



Basándonos en todo su branding de marca, en filtraciones, pero sobre todo en la nueva regla de la F1, donde el 55% de la carrocería del auto DEBE estar pintada, ¡¡PODEMOS ASEGURAR QUE EL CADILLAC 2026 SERÁ MAYORMENTE BLANCO!!, y obvio,… pic.twitter.com/DleldY6JmL — Automovilismo Mundial (@automundialmx) February 4, 2026

¿Cuándo se presenta de manera oficial el monoplaza de Cadillac para la temporada 2025?

Cadillac ha confirmado que revelará oficialmente la decoración final del monoplaza durante un comercial transmitido en el Super Bowl LX , este domingo 8 de febrero de 2026. Será en ese momento cuando se conozcan los colores reales con los que el equipo competirá a lo largo de la temporada.

Hasta entonces, no existe confirmación absoluta sobre el esquema final. Lo único comprobado es que el auto que ha rodado en pista hasta ahora corresponde a una versión de pruebas y no al diseño definitivo.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en la pretemporada con Cadillac de la temporada 2026 de la Fórmula 1?

El arranque de Cadillac en pista deja sensaciones encontradas, si se observan únicamente los tiempos, el panorama luce complicado; sin embargo, al tratarse de un equipo completamente nuevo, las cifras ofrece una lectura distinta.

El mejor registro de Checo Pérez rondó el 1:21.0, aproximadamente 4.5 segundos más lento que los tiempos marcados por equipos consolidados como Mercedes y Ferrari, que giraron en torno al 1:16.4. En la tabla, el Cadillac se mantuvo de forma constante en la parte baja, generalmente en posiciones finales.

El primer día de actividades fue limitado, con apenas 11 vueltas completadas debido a problemas técnicos. No obstante, en sesiones posteriores el equipo logró un avance significativo, alcanzando 66 vueltas en una sola jornada. Para una escudería que debuta desde cero, ese kilometraje representa un paso clave para el desarrollo.

Pérez se mostró sereno y enfocado en el proceso, destacando que el objetivo no era buscar tiempos, sino recopilar datos. Señaló que el auto mostró una mejora progresiva vuelta a vuelta y que el equipo se encuentra en una fase de depuración de sistemas, priorizando detectar fallas ahora para corregirlas antes del inicio del campeonato.

Cadillac dejó dudas en el cronómetro, pero cumplió en términos de trabajo técnico y aprendizaje. La verdadera prueba llegará en los test oficiales de Bahréin, programados del 11 al 13 de febrero, donde se podrá medir con mayor precisión si la brecha observada en Barcelona es real o parte de una estrategia de desarrollo temprana.