¿Inglaterra puede usar viagra para contrarrestar la altura de México? Esto dice el reglamento de la Agencia Antidopaje

La Selección de Inglaterra alista su regreso al Estadio Ciudad de México luego de 40 años de ausencia. Los pupilos de Thomas Tuchel enfrentarán a la Selección Mexicana en búsqueda del pase a los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en un duelo en donde México buscará imponer sus condiciones tras obtener un récord perfecto de 4 victorias en 4 partidos y cero goles recibidos.

En ese sentido, en redes ha circulado el posible uso del Viagra para que la Selección de Inglaterra pueda elevar sus condiciones físicas en la altitud de CDMX, algo que generó discusión. Por lo que aquí te diremos si Inglaterra tiene o no permitido el uso del medicamento.

Inglaterra se enfrentará a México en el Estadio CDMX|Crédito: @England

Lo que dice la Agencia Antidopaje sobre el uso del viagra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El sildenafil no es considerada como una sustancia prohibida dentro de la Agencia Antidopaje o WADA por sus siglas en inglés. El principal argumento de la agencia se debe a que no existe una mejora sustancial en los deportistas que toman el Viagra.

“Es poco probable que el sildenafilo ejerza efectos beneficiosos sobre el aporte de oxígeno o el rendimiento en el ejercicio a altitudes inferiores a 4000 m en la gran mayoría de los hombres y mujeres entrenados en resistencia” concluye la investigación de K.A. Jacobs y A.L. Friedlander para la agencia.

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México busca imponer récord ante la Selección de Inglaterra

La Selección Mexicana logró llegar al quinto partido de una Copa Mundial de la FIFA™ tras vencer 2 a 0 a Ecuador en los Dieciseisavos de Final, igualando la marca que dejó en México 1986 cuando disputaron el quinto partido en los Cuartos de Final frente a la Selección de Inglaterra. En ese sentido, el equipo de Javier Aguirre podría romper el récord de disputar su sexto partido de la competición si logra vencer a Inglaterra, además de lograr otro objetivo que el entrenador mexicano se comprometió a cumplir previo al certamen: colocarse como una de las mejores 10 selecciones del mundo.

México buscará sumar su sexto partido por primera vez en una Copa Mundial de la FIFA™

|MEXSPORT

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