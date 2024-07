Inglaterra sobrevive a través de los penaltis en la EURO 2024

Cuando va por detrás en el marcador, Inglaterra se transforma, nada espléndido, pero su ambición rebasa sus miedos, liberada cuando siente que no tiene nada que perder ni guardar, resurgida cuando se ve contra las cuerdas, como ocurrió antes en octavos y ahora en cuartos ante Suiza, a la que ganó a contracorriente, con el 1-1 de Bukayo Saka en el minuto 80, y con más acierto en la decisiva tanda de penaltis.

Lanzó primero Inglaterra. Gol de Palmer. Después Suiza. Paró Pickford el tiro de Akanji. Después anotó Bellingham, con un pena máxima perfecta. Igual que lo hizo Schär justo después. O Saka para el 3-1 para su equipo al ecuador de la tanda. Shaqiri puso el 3-2. Quedaban dos lanzamientos para cada uno. Ivan Toney marcó el siguiente. También Amdouni. Y sentenció Alexander Arnold. Está en semifinales. No es favorito ante nadie.

Otro ejercicio de supervivencia, agonía y temores del equipo británico, que apuntó de nuevo al fiasco, se levantó de repente, subsistió en la prórroga y sonrió, aliviado, eufórico, cuando se sintió en las semifinales de la Eurocopa 2024 con todas las dudas posibles, pero también con todas las aspiraciones, a la espera de su adversario del miércoles en Dortmund que saldrá del encuentro entre Países Bajos y Turquía.

PREVIA

Este sábado 6 de julio del 2024, se disputan los últimos dos partidos de la Euro 2024, los encuentros son: Inglaterra vs Suiza y Países Bajos vs Turquía. En punto de las 10 am tiempo del centro de México podrás disfrutar del partido de Inglaterra vs Suiza.

El encuentro se jugará en el Estadio Merkur Spiel-Arena que cuenta con una capacidad para más de 50,000 personas. El equipo que avance se enfrentará al ganador del partido entre Países Bajos vs Turquía en las semifinales.

Así llegan Inglaterra y Suiza

El conjunto de Inglaterra llega de vencer a Eslovaquia en tiempo extra, por lo que los jugadores tienen un desgaste físico importante. En el caso de Suiza, llega de vencer a Italia con un gran partido.

