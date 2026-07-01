Aseguran que estos son los 2 posibles destinos de Santiago Giménez al finalizar el Mundial 2026

Aunque la Copa Mundial de la FIFA 2026 está en curso, el futuro de muchas de las estrellas que participan están en situaciones complicadas. Justamente el caso de Santiago Giménez sostiene dicha situación, pues los meses previos al torneo veraniego fueron realmente dolorosos para el ariete del Milán. En ese sentido, parece que su etapa con los italianos se terminó.

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¿Cuáles son los 2 posibles destinos de Santiago Giménez tras finalizar el Mundial 2026?

En un repaso breve de lo que vivió Santiago Giménez en los últimos meses se puede hablar de serios problemas físicos. Se indica que jugó el inicio de la campaña 2025-26 con una lesión en el tobillo que posteriormente se convirtió en una cirugía que lo dejó fuera de actividad los primeros meses de 2026. Ante eso, el ritmo nunca llegó tras su vuelta e incluso se puso en duda su convocatoria a la justa mundialista.

Ante eso, se indica que desde la parte directiva, el mexicano estaría fuera de la institución rossonera. Incluso recién se anunció el fichaje de Goncalo Ramos, lo que indicaría un aviso para que Santi piense en dónde quiere continuar su carrera. En ese sentido, Milán buscaría sacar un buen precio con una venta de un ariete que llegó tras brillar en sobremanera en el Feyenoord.

Según diversos reportes, hay dos clubes que serían el nuevo destino futbolístico del mexicano. Ya sea por una venta o un préstamo, el Oporto y el Tottenham suenan fuertemente en el entorno del Chaquito. El club portugués tiene un buen historial de presencia mexicana y regularmente está en competencias europeas, mientras que se abre una segunda posibilidad de que Santiago juegue en la Premier League pero ahora con una oferta desde Londres.

¿No hay manera de que Santiago Giménez se quede en Milán?

Dado que un nuevo estratega llegó a San Siro, se puede indicar que Santiago Giménez buscaría llenarle el ojo. Sin embargo desde hace meses la propia directiva ha insinuado algo de desconfianza hacia el delantero mexicano. En ese sentido, el entorno del nacido en Resistencia podría ver con buenos ojos su salida. Pero el delantero ya comentó que él está enfocado en el tricolor, después verá qué sucede con su carrera.

“El acuerdo que tomamos era dejarlo todo en sus manos (de su representante) y que no me hable de nada en lo que esté aquí en la Selección. Después del Mundial veremos qué pasa, pero el acuerdo fue ese: no tocar el tema durante el Mundial”.