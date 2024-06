Inglaterra vs Eslovenia EN VIVO minuto a minuto dónde ver transmisión online gratis en México

El día de hoy martes 25 de junio, la actividad del Grupo C de la Eurocopa 2024 continúa su actividad de la fase de grupos con los partidos de Inglaterra vs Eslovenia y Dinamarca vs Serbia, ambos encuentros serán a la misma hora y los vas a poder seguir minuto a minuto en nuestra página de internet “azteca deportes”.

La Selección de Inglaterra es la actual líder del grupo con cuatro puntos, pero a pesar de eso, el equipo no ha mostrado el nivel que todos sus aficionados estaban esperando, lo que ha generado ciertas dudas sobre el equipo.

En la conferencia de prensa del día de ayer, el mediocampista del Arsenal, Declan Rice, dijo lo siguiente:

“Vamos a tener que emplearnos a fondo para ganar el partido. Eso es lo que queremos hacer, porque al final hay un objetivo, que es acabar primeros, así que esperemos que mañana lo hagamos y todo sea un poco más positivo”

Por el otro lado, la Selección de Eslovenia, ubicada en el tercer sitio del grupo, necesitan sumar de tres para asegurar su boleto a los octavos de final.

Te puede interesar: Eurocopa: ¿The Last Dance? para Robert Lewandowski ante Francia

Gol anulado a Marquinhos en el Brasil vs Costa Rica

¿Cómo se encuentra el Grupo C antes de la tercera jornada?

Después de dos jornadas disputadas en la EURO 2024, los ingleses se encuentran en la primera posición con cuatro puntos. En segundo lugar está la Selección de Dinamarca empatada con su similar de Eslovenia con dos puntos y en el fondo se ubica la Selección de Serbia con uno.

Así la tabla del grupo de cara a la tercera jornada del torneo:



SELECCIÓN

PUNTOS

DIFERENCIA DE GOLES

Inglaterra 4 +1 Dinamarca 2 0 Eslovenia 2 0 Serbia 1 -1

Te puede interesar: ¡SE ENCIENDEN LAS ALARMAS! La SENSIBLE baja que tendría Alemania en la EURO 2024