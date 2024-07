Inglaterra vs Suiza EN VIVO minuto a minuto dónde ver transmisión online gratis en México | Cuartos de Final Euro 2024

Este sábado 6 de julio del 2024, se disputan los últimos dos partidos de la Euro 2024, los encuentros son: Inglaterra vs Suiza y Países Bajos vs Turquía. En punto de las 10 am tiempo del centro de México podrás disfrutar del partido de Inglaterra vs Suiza.

El encuentro se jugará en el Estadio Merkur Spiel-Arena que cuenta con una capacidad para más de 50,000 personas. El equipo que avance se enfrentará al ganador del partido entre Países Bajos vs Turquía en las semifinales.

Así llegan Inglaterra y Suiza

El conjunto de Inglaterra llega de vencer a Eslovaquia en tiempo extra, por lo que los jugadores tienen un desgaste físico importante. En el caso de Suiza, llega de vencer a Italia con un gran partido.

