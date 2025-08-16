Inicia campaña para combatir el analfabetismo en México con la participación de todos los equipos de la Liga BBVA MX

Este viernes 15 de agosto del 2025, en la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, dará inicio la campaña nacional para combatir el analfabetismo.

Impulsada por la Federación Mexicana de Futbol, la LIGA BBVA MX, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y BBVA.

La campaña tiene el objetivo de reducir el analfabetismo y promover el derecho a la educación en personas mayores de 15 años. Aprovechará el alcance del futbol profesional en México para transmitir un mensaje claro: “Somos un equipo por la educación de México, aprender a leer y escribir es la mejor jugada”.

La iniciativa fue presentada el pasado 25 de julio durante la firma de acuerdo entre Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, Mario Delgado, Secretario de Educación Pública y Armando Contreras, Director General del INEA, y cuenta con un decálogo de acciones, transversales en el futbol mexicano:



Actos Protocolarios: durante las Jornadas 5 a la 8 de la LIGA BBVA MX, Jornadas 7 a la 10 de la LIGA BBVA MX Femenil y Jornadas 3 a la 6 de la LIGA BBVA Expansión MX, se activarán 100 actos protocolarios acompañado por niñas y niños embajadores de la causa.

Audios informativos: Se reproducirá una serie de audios promocionando la campaña en todos los estadios participantes.

Edición Especial del Balón de la LIGA BBVA MX: Durante toda la campaña se utilizará un balón azul insignia de BBVA.

Embajadores dentro y fuera del campo: Jugadores y jugadoras de distintas categorías se sumarán para promover el mensaje en sus comunidades.

Vallas en estadios: La campaña estará presente en vallas publicitarias dentro de todos los estadios, así como el ya mencionado balón de la LIGA BBVA MX en color azul.

Participación de todos los Clubes: Los Clubes de las 3 Ligas amplificarán los mensajes desde sus redes sociales.

Participación de la Selección Nacional de México: La Selección Nacional de México también se sumará a la iniciativa durante sus dos partidos de la Fecha FIFA de septiembre.

Boletos para educandos del INEA: Personas que actualmente cursan sus estudios a través del INEA podrán asistir a partidos y compartir sus historias en las plataformas digitales de la LIGA BBVA MX, reconociendo su dedicación y motivando a más mexicanos a continuar su educación.

Difusión masiva: Con un alcance potencial de más de 230 millones de televidentes en México y Estados Unidos, el futbol servirá como herramienta para invitar a quienes no saben leer o escribir a acercarse a los servicios gratuitos del INEA.

Activaciones: Durante el 8 del septiembre, con motivo del Día Internacional de la Alfabetización, habrá una amplia campaña en redes sociales invitando a formar parte de la campaña, donde el Comisionado de la FMF, Mikel Arriola, difundirá el mensaje de la importancia de la educación en el país.

Si conoces a personas mayores de 15 años que no sepan leer y escribir, visita el sitio web del INEA o llama al 800 00 60 300 para más información sobre la campaña.