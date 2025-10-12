La insólita suma que movió Lionel Messi en los traspasos de su carrera

Lionel Messi es un hombre que parecía que se quedaría toda su vida en el Barcelona y por cuestiones del destino, tuvo que salir hace unos años. De ahí llegó al multimillonario Paris St Germain que juntó al tridente con Kylian Mbappé y Neymar Jr. Y al final de su carrera también arribó al Inter Miami que ha invertido mucho dinero para armar el actual plantel. Por ello surge la duda de cuántos millones de euros movió el argentino en fichajes.

¿Cuánto dinero movió Lionel Messi en los fichajes de su carrera?

Ya puesto sobre la mesa el panorama de lo que fue la carrera de Messi, sabiendo que llegó como niño sin contrato al Barcelona, lo increíble de su caso es que los equipos nunca gastaron un solo euro para concretar su fichaje. De España llegó como agente libre al PSG en el 2021 y dos años después (también con su carta libre) arribó al Inter Miami.

Las cifras que se han pagado por Neymar, Cristiano Ronaldo o el mismo Mbappé nunca se podrán equiparar con lo que movió el argentino, pues su caso es sumamente particular. Y parece que así cerrará su carrera. Sin mover un solo dólar entre clubes para ficharle. Así de increíble resulta eso.

¿Lionel Messi va a renovar contrato con Inter Miami?

Aunque muchos dudan de que el argentino haga una última parada con otro club, no se sabe qué pasará después de finalizar el año calendario. Supuestamente Lionel no llegaría al Mundial, sin embargo con el anuncio que hizo con Adidas recientemente, muchos especulan que fue el anuncio de su sitio en la siguiente Copa del Mundo.

Su contrato termina con Inter en diciembre del presente 2025, por ello lo lógico sería firmar con Inter un último año, aunque no convendría en cuanto a mantenerse competitivo porque la MLS regresa varios meses después de iniciarse el año. Entonces, la gente está expectante con la decisión del astro de la albiceleste, pues el Mundial del 2026 sería su retiro que podría ser definitivo.