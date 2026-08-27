INSÓLITO: Árbitro es suspendido tras “competencia de farmear aura”

Tan insólito como increíble… Un árbitro quedó fuera de las designaciones para la Fecha 7 del Torneo Clausura de Argentina por hacer un comentario de “competencia de farmear aura”.

Fernando Espinoza, silbante argentino, no dirigirá después de protagonizar una particular situación durante el sorteo previo al partido entre Defensa y Justicia y Belgrano. Su comentario sobre “farmear aura” generó repercusión y derivó en una medida de la Dirección Nacional de Arbitraje.

|Foto: captura de pantalla.

Todos los detalles de la suspensión al árbitro que dijo "farmear aura" en un sorteo

Espinoza realizó el tradicional sorteo con los capitanes, pero utilizó una moneda que tenía los escudos de ambos clubes y les preguntó: “¿Quieren hacer una competencia de farmear aura?”. La escena rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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La Dirección Nacional de Arbitraje, encabezada por Federico Beligoy, posteriormente envió un comunicado interno a los árbitros. En el documento se estableció que los sorteos deben realizarse con seriedad y profesionalismo, sin expresiones ajenas a la ceremonia ni comentarios que se aparten del procedimiento correspondiente.

"¿QUIEREN HACER UNA COMPETENCIA DE FARMEAR AURA?" Divertido momento de Fernando Espinoza con Lichi López y Lea Fernández, los capitanes de Belgrano y Defensa y Justicia.



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Además, el organismo indicó que los jueces deben utilizar una moneda destinada específicamente para el sorteo. Quedó prohibido emplear monedas con inscripciones, lemas, leyendas o elementos de carácter “jocoso o inapropiado”. La única excepción contempla partidos finales, siempre que la moneda especial haya sido autorizada previamente.

Espinoza no fue incluido en las designaciones para la Fecha 7, por lo que deberá esperar para volver a dirigir en el Torneo Clausura. Aunque la DNA no comunicó oficialmente que esa fuera la causa de su ausencia, la medida ocurrió después del particular episodio.

¿Qué es farmear aura? La moda entre los jóvenes

“Farmear aura” es una expresión que surgió de la cultura de internet y los videojuegos. “Farmear” hace referencia a repetir acciones para conseguir recursos o experiencia, mientras que “aura” representa de manera simbólica el carisma, la seguridad o la presencia que proyecta una persona.

Por eso, alguien puede “ganar aura” cuando realiza una acción considerada ingeniosa, elegante o impresionante. En cambio, puede “perder aura” después de protagonizar una situación incómoda o hacer algo que genere vergüenza.

El término pasó de las redes sociales a competencias en parques y plazas de la región. También comenzó a aparecer en contenidos relacionados con el deporte. En el caso de Espinoza, la frase formó parte de un sorteo oficial y terminó causándole problemas.

