INSÓLITO: Jude Bellingham quiso renunciar a su premio en Inglaterra tras el empate con Ghana

Así como Panamá perdió 1-0 con Croacia y hay más selecciones eliminadas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, a Inglaterra le costó mucho su jornada 2 del Grupo L. Resulta que el equipo de Thomas Tuchel no pudo ganarle al de Carlos Queiroz y deberá esperar hasta la última fecha para saber su ubicación. Tras esto, Jude Bellingham quiso renunciar a su premio.

Tras el 0-0 entre Inglaterra y Ghana, la organización le dio a Bellingham el premio MVP (Jugador del Partido, por sus siglas en inglés). Sin embargo, el mediocentro del Real Madrid sentía que la condecoración no era para él por su rendimiento.

Inglaterra vs Ghana

Jude Bellingham sentía que el MVP del Inglaterra - Ghana no debía ser para él

“No lo merecía para ser honesto. Debería ser para uno de los chicos de Ghana que defendieron tan bien”, expresó Bellingham en el post partido.

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El Grupo L de Inglaterra ya tiene un equipo eliminado

Tras la jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Panamá ya quedó eliminada porque, a pesar de que aún le queda el partido con Inglaterra, ya no le da posibilidades de quedar en tercer lugar por el nuevo desempate olímpico. Los ingleses y Ghana lideran el sector con 4 puntos, Croacia llegó a 3 unidades y le ganó su partido.

Jude Bellingham fue elegido como la figura del partido en Inglaterra, pero dijo esto al recibirlo:



“NO LO MERECÍA PARA SER HONESTO. Debería ser para uno de los chicos de Ghana que defendieron tan bien”.



Momentazo. 👏🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇬🇭 pic.twitter.com/0Qq4AwiK6Q — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 23, 2026

El calendario de la selección de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Miércoles, 17 de junio de 2026 – Fecha 1 – Inglaterra 4-2 Croacia – Dallas Stadium (Dallas, Estados Unidos) – 14:00 horas — Grupo L

Martes, 23 de junio de 2026 – Fecha 2 – Inglaterra 0-0 Ghana – Boston Stadium (Boston, Estados Unidos) – 14:00 horas — Grupo L

Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Panamá vs. Inglaterra – New York New Jersey Stadium (Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos) – 15:00 horas — Grupo L

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